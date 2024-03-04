Политический Мониторинг

Хроника событий

01.02.24: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по делу шиитского богослова Сардара Бабаева. ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование богослова Сардара Бабаева.

01.02.24: Делегация высокого уровня во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

01.02.24: Франция действует в регионе Южного Кавказа по принципу «подливать бензин в огонь», - об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга. Касаясь решения ПАСЕ о лишении голоса азербайджанской делегации, Алиев сказал, что это была инициатива меньшинства. По его словам, это решение противоречит парламентским традициям. Алиев заявил, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. «Если этого не произойдет, вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен», - сказал Алиев.

01.02.24: В Баку прошли двусторонние переговоры о военном сотрудничестве с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана. По итогам переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Сербии был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

01.02.24: В Милли Меджлисе состоялась встреча спикера Сахибы Гафаровой с чешским коллегой Маркетой Пекаровой Адамовой, прибывшую в Азербайджан с официальным визитом. В ходе беседы Сахиба Гафарова осудила действия Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении Азербайджана, обвинив Страсбург в «двойных стандартах». В ответ Маркета Пекарова Адамова отметила, что парламентарии Чехии не участвовали в обсуждении вопроса, связанного с Азербайджаном и не голосовали за него.

02.02.24: Азербайджан является надежным партнером Евросоюза и государств-членов, поэтому применение двойных стандартов и несправедливый подход к Азербайджану не способствуют установлению мира в регионе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая спикера парламента Чехии Маркету Пекарову Адамову. Байрамов также отметил, что принятие антиазербайджанского решения в Парламентской ассамблее Совета Европы о лишении голоса азербайджанской делегации «не служит диалогу».

02.02.24: Новая редакция интернет-издания “Abzas Media” расположилась в Берлине. Об этом Turan сообщила новый главный редактор Лейла Мустафаева. «Мы не хотим заниматься «осторожной журналистикой». Публикации будут размещаться на нашем сайте, который заблокирован в Азербайджане.

04.02.24: Краткосрочный наблюдатель БДИПЧ ОБСЕ из Швейцарии Ник Гуггер не смог въехать в Азербайджан. Его развернули в Бакинском аэропорту и отправили обратно. По информации их социальных сетей, полиция отобрала у швейцарца паспорт и продержала его три часа в аэропорту. После его отправили рейсом в Стамбул. По сообщениям азербайджанских СМИ, Гуггер ранее критиковал Азербайджана за «агрессию против Нагорного Карабаха».

05.02.24: В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над религиозным блогером Рашадом Рамазановым, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к 5 годам 4 месяцам лишения свободы, сообщила его супруга Кенуль Рамазанова. В свою очередь, адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что Рамазанов заявил в суде, что подвергался пыткам после задержания. Даже экспертиза признала, что следы насилия на его теле совпадают по срокам со временем его задержания. Рашад Рамазанов был задержан 20 мая 2022 года, а на следующий день арестован на 4 месяца по обвинению по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Он отверг обвинения, правозащитники признали его политзаключенным. «Вина Рамазанова не была доказана. Суд должен был оправдать его, но вынес обвинительный приговор», - сказал Садыгов.

06.02.24: Посольство Чехии в Баку не внесло ясность в вопрос ареста своего гражданина на границе Азербайджана и Армении. «Вопрос расследуется», - сообщили в посольстве в ответ на запрос Turan. Согласно сообщениям СМИ, гражданин Чехии, имя которого не сообщается, был задержан в воскресенье. Официального сообщения по этому поводу не было, неизвестно также и имя задержанного.

06.02.24: Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения Акселю Фишеру и Эдуарду Линтнеру в коррупции и подкупе политиков. Следствие считает, что они получали деньги за лоббирование интересов Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.

06.02.24: Два проправительственных сайта – APA и Yeni Musavat опубликовали «разоблачительные» статьи против Анара Мамедли - главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии. В этих материалах говорится, что данный Центр получил 150 тысяч манат на проведение «антипиара» досрочных президентских выборов. Эти публикации стали третьей волной дискредитации независимых и оппозиционных СМИ и НПО Азербайджана, проводимая властями с ноябре 2023 года, когда начались аресты журналистов AbzasMedia и ряда других СМИ страны.

06.02.24: «К сожалению, в последние дни в некоторых СМИ Азербайджана публикуются абсолютно необоснованные обвинения в адрес наблюдательной миссии ЕС в Армении. Я подчеркиваю, что EUMA является гражданской, невооруженной миссией и она соблюдает свой мандат». Об этом в социальной сети X написал глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

06.02.24: Находящийся под арестом азербайджанский бизнесмен Назим Байдамирли обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой дать указания о прекращении возбужденного против него уголовного дела по обвинению по статье 182.2.4 (вымогательство с целью завладения имуществом в значительном размере) Уголовного Кодекса Азербайджана. Байдамирли утверждает, что дело против него сфабриковано и не имеет юридических оснований.

06.02.24: «Репортеры без границ» (РБГ) осуждает волну арестов журналистов, начавшуюся 20 ноября, и призывает страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), решительно отреагировать на это. Об этом говорится в заявлении РБГ в канун выборов.

07.02.24: Президент Ильхам Алиев вместе с членами своей семьи проголосовали на внеочередных выборах главы государства на 14-ом избирательном участке 122-избирательного округа в городе Ханкенди.

07.02.24: Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила о не признании результатов внеочередных президентских выборов 7 февраля.

07.02.24: На президентских выборах 7 февраля явка избирателей составила 76,73 %, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев. В частности, проголосовали 4 млн. 971 тыс. 32 избирателя.

07.02.24: Партия «Мусават» обнародовала предварительное заключение по состоявшимся 7 февраля внеочередным выборам президента Азербайджана: Внеочередные президентские выборы не были свободными и справедливыми.

08.02.24: Это были первые выборы, проведенные на международно-признанной территории Азербайджана и это нашло отклик в общественных настроениях. При подготовке к выборам не было плюрализма, а критические голоса постоянно подавлялись. Многолетние ограничения свободы объединений и выражения мнения были усилены недавними поправками в законодательстве, которое не соответствует международным демократическим стандартам. Об этом говорится в предварительном заключении Совместной наблюдательной миссии ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах 7 февраля. Миссия констатировала, что предыдущие рекомендации ОБСЕ о необходимости внесения поправок в Избирательный Кодекс страны не были приняты.

08.02.24: "США разделяют наблюдения и беспокойства мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ об отсутствии реальной конкуренции, ограниченных условиях в ходе президентских выборов.

Азербайджан заявляет о приверженности фундаментальным свободам и демократическим процессам в собственной конституции и международным обязательствам. Мы призываем Азербайджан выполнять эти обещания, а также предыдущие и предстоящие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ» - говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

08.02.24: Президент Совета ЕС Шарль Мишель позвонил Ильхаму Алиеву. «Поздравил президента Азербайджана Алиева с переизбранием и выразил наилучшие пожелания в связи с его новым мандатом. Подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с БДИПЧ ОБСЕ.

08.02.24: Госдепартамент США отреагировал на президентские выборы в Азербайджане, на которых действующий президент Ильхам Алиев выиграл свой пятый срок, набрав более 90% голосов. В то же время наблюдатели от ОБСЕ подняли "серьезные вопросы" относительно демократичности. "Мы разделяем наблюдения и опасения наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что президентские выборы прошли в ограничительной обстановке с отсутствием подлинной конкуренции", - заявил TURAN представитель Госдепартамента. «Азербайджан выражает приверженность фундаментальным свободам и демократическим процессам в своей Конституции. Мы призываем Азербайджан выполнить эти обязательства, а также предыдущие и будущие рекомендации БДИПЧ», - сказал представитель Госдепартамента.

09.02.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон Об ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

09.02.24: 7 февраля в Азербайджане состоялись досрочные президентские выборы. Это были первые выборы, проведенные на всей территории Азербайджанской Республики. Президент Ильхам Алиев переизбран на свой пятый срок. Европейский Союз подтверждает свои ожидания, что власти Азербайджана примут во внимание и реализуют рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ в отношении этих и предыдущих выборов. ЕС продолжает участвовать в диалоге и сотрудничестве с Азербайджаном, в том числе в области хорошего управления, прав человека и верховенства закона, на благо народа Азербайджана», - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий

09.02.24: Глава государства Ильхам Алиев посетил военные объекты ВВС и наблюдал за полетом принятых на вооружение ударных БПЛА Akinci. Министр обороны и технический директор турецкой компании «Байкар» Сельчук Байрактар проинформировал главу государства о боевых характеристиках нового беспилотника.

09.02.24: В Баку прошел очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии. Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а швейцарскую - начальник Евразийского департамента внешнеполитического ведомства этой страны Мюриэль Пеневейре.

10.02.24: Россия готова содействовать безопасному возвращению карабахских армян в регион при их желании, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности", - сказал он.

10.02.24: Около 09:30 в полицию в селе Чартар Ходжавендского района на пасеке произошел взрыв боеприпаса. Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате взрыва местный житель Самир Физули оглу Алескеров, 1996 года рождения получил травму руки. Пострадавший госпитализирован.

10.02.24: Великобритания приняла к сведению предварительные выводы БДИПЧ по президентским выборам в Азербайджане, состоявшимся 7 февраля 2024 года. БДИПЧ ОБСЕ играет жизненно важную роль в обеспечении справедливой оценки избирательных процессов, и Великобритания настоятельно призывает Азербайджан работать с организацией над выполнением ее окончательных рекомендаций после их публикации. «Азербайджан является важным партнером Великобритании, и мы готовы поддержать их избирательные реформы и улучшения демократического процесса», - заявил представитель внешнеполитического ведомства Великобритании.

10.02.24: Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые сообщил о важной согласованной статье мирного договора с Азербайджаном, верховенство которого будет выше национального права. В тексте проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией есть согласованная сторонами статья о том, что Баку и Ереван не могут ссылаться на свои национальные законодательства, которые могут препятствовать выполнению обязательств, предусмотренных мирным договором между двумя государствами, - сообщил премьер--министр Никол Пашинян депутатам Армении.

12.02.24: В 13:37 с позиций ВС Армении близ села Неркин-Анд Гафанского района был открыт огонь по позициям азербайджанских пограничников в селе Коллугышлаг Зангиланского района. В результате, был ранен пограничник, рядовой Халилзаде Первиз Агакиши оглу.

12.02.24: Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко был вызван в МИД Азербайджана. Как говорится в сообщении МИД, до сведения Михалко была доведена «серьезная обеспокоенность» Баку деятельностью Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), «противоречащая достигнутым» соглашениям. «Данная миссия, вопреки заявленным целям: содействие региональной стабильности, построению доверия между Азербайджаном и Арменией, широко использовалась как инструмент анти-азербайджанской пропаганды».

12.02.24: Армения предоставила Азербайджану 8 карт минных полей на ранее оккупированных территориях. Об этом сообщило Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA). Переданные документы в основном это записи о заминированных участках вдоль Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе. Согласно нормативно-техническим правилам, в формуляры минных полей заносится информация о месте установке мин, их количестве, расстояниях между минами, способах установки и маскировки. Однако, в данном случае представленная информация неточна и недостоверна.

13.02.24: В ответ на ранение 12 февраля азербайджанского пограничника, пограничная служба Азербайджана провела ответную операцию «Возмездие», в результате которой были убиты 4 армянских военных и еще один ранен.

13.02.24: В результате обстрела армянских позиций близ села Неркин-Анд погибло четверо, один ранен. Об этом в полдень сообщило Минобороны Армении. По данным армянским СМИ, погибшие – члены союза добровольцев «Еркрапа».

13.02.24: МИД Армении обвинил Азербайджан в эскалации на границе у села Неркин-Анд в своем заявлении. Ереван отметил, что был готов расследовать сообщение о ранении азербайджанского военного выстрелом с армянской стороны. «Несмотря на это Баку предпринял агрессивные действия, показав, что ищет поводы для приграничной эскалации», - говорится в заявлении МИД Армении, который обвинил Баку в попытке срыва мирных переговоров. В ответ на это МИД Азербайджана отверг утверждения Еревана, что меры ВС Азербайджана против провокации армянской стороны были предлогом для эскалации: «Это была чисто ответная мера».

13.02.24: В Брюсселе на встрече главы Службы внешних связей и безопасности ЕС Жозепа Борреля и главы МИД Армении Арарата Мирзояна была обсуждена ситуация в регионе и процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. Как сказано в пресс-релизе Борреля, была рассмотрен последний инцидент на границе. “Расстрел армянами азербайджанского солдата вчера был прискорбным. Но сегодняшняя реакция Азербайджана кажется непропорциональной, поскольку он игнорирует заявление министра обороны Армении, что этот инцидент будет полностью расследован. Это еще раз подтверждает острую необходимость разведения сил, за что ЕвроСоюз выступает уже давно», - сказал Боррель.

13.02.24: Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности в связи с нынешнем обострением ситуации и надеется, что процесс подготовки мирного договора продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с перестрелкой на армяно-азербайджанской границе, приведшей к гибели 4-х армянских военных.

13.02.24: Соединенные Штаты выразили обеспокоенность сообщениями о военных столкновениях на азербайджано-армянской границе, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне.

14.02.24: Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече были обсуждены текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

14.02.24: Избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе принес присягу на Конституции и Коране. «Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!», - сказал он.

14.02.24: В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками МВД, в Хатаинском районе Баку задержаны ранее судимый Азер Гасымов и его знакомый Ариф Алиев. Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, при досмотре указанных лиц, а также обыске в доме Алиева было обнаружено 4 кг героина, 18 кг марихуаны, 2 кг опия и 2 кг метамфетамина.

14.02.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение, в котором говорится, что члены Кабинета министров страны будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство после отставки действующего кабинета. Распоряжение, опубликованное на официальном сайте Президента, последовало за отставкой Кабинета министров, о которой было объявлено 14 февраля.

14.02.24: Минобороны Азербайджана заявило о пресечении полета над азербайджанскими военными позициями БПЛА вооруженных сил Армении. Летательный аппарат был принужден к возвращению на территорию Армении.

14.02.24: Бывший президент Грузии, лидер партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана. Обращение записано на X (Твиттер). Во время записи обащения Саакашвили находился в тюремной камере (видна на заднем плане).

14.02.24: Госкомиссия Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести и заложников приветствует заявление аналогичной структуры Армении о готовности сотрудничать для выяснения судеб лиц, пропавших без вести в военных действиях. Азербайджанская сторона считает целесообразным объединение усилий в этом направлении, говорится в сообщении указанной госкомиссии Азербайджана.

14.02.24: Активизация сотрудничества с Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества и Движением неприсоединения станут приоритетами внешней политики Азербайджана в ближайшие годы. Об этом заявил Ильхам Алиев в своей инаугурационной речи. «Мы продолжим наши усилия в рамках Организации тюркских государств. Это для нас приоритет. Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. Наша семья – это тюркский мир», - сказал Алиев.

14.02.24: 21 член Палаты представителей США подписал резолюцию (H. RES. 1012), призывающей Азербайджан немедленно освободить доктора Губада Ибадоглу, уважаемого ученого и экономиста, арестованного в Баку летом прошлого года, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

15.02.24: Наримановский суд Баку отклонил жалобу арестованного оппозиционера Губада Ибадоглу, что при задержании у него отобрали два телефона. Как сообщила журналистам адвокат Зибейда Садыгова, при задержании у Ибадоглу изъяли два личных «Айфона», которые до сих пор не вернули. По ее словам, следствие потребовало пароли к телефонам, однако Ибадоглу их не дал.

15.02.24: «Беспочвенные претензии», сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 15 февраля, направлены на сознательное создание напряженности в регионе. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана. Заявление Пашиняна о том, что Азербайджан оккупировал территории 31 села Армении, является «политическим манипулированием». Армения имеет обязательства вернуть восемь сел Азербайджана, отмечает МИД.

15.02.24: Есть определенные сферы, где в отношениях США и Азербайджана имеются противоречия. Об этом сказал в интервью группе журналистов посол США в Азербайджане Марк Либби. «Мы выразили свою озабоченность задержанием журналистов и активистов гражданского общества. Мы также выразили беспокойство в связи с искажением сути помощи и культурных программ США в Азербайджане. Это оказывает неблагоприятное влияние на наши отношения», - сказал Либби.

15.02.24: Наримановский районный суд Баку продлил срока ареста председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), ученого-экономиста Губада Ибадоглу еще на три месяца. Об этом сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

16.02.24: В 12:50 ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населённого пункта Тезекенд Дашкесанского района. Азербайджанская сторона приняла адекватные ответные меры, сообщили пресс-служба Минобороны.

16.02.24: Милли Меджлис на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана. Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на пост премьера.

16.02.24: Вопросы нормализации между Азербайджаном и Арменией и ситуация в регионе была обсуждена на встрече главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

16.02.24: Вопросы поставок азербайджанских углеводородов на мировые рынки и развития "Срединного коридора" были обсуждены в Мюнхене в рамках конференции по безопасности на встрече президента Ильхама Алиева со специальным координатором президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосом Хохштейном.

17.02.24: В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республика Армения Николом Пашиняном. Как сообщает сайт главы Азербайджана, на встрече были обсуждены переговоры по мирному договору между двумя странами, вопросы нормализации отношений, делимитации границ. Достигнуты договоренности о проведении в ближайшее время встречи по мирному договору и заседания комиссии по делимитации границ.

17.02.24: Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили совместные усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, сообщил Госдепартамент о состоявшейся встречи в Мюнхене. «Госсекретарь подтвердил поддержку США завершению этих усилий на основе предыдущих переговоров», — заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер.

17.02.24: В Мюнхене утром прошла трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Олава Шольца. Перед трехсторонними переговорами Шольц по отдельности встретился с Алиевым и Пашиняном.

17.02.24: Президент Азербайджана Ильхама Алиев внес в Милли Меджлис представление о назначении Фикрета Мамедов судьей Конституционного суда страны. Мамедов занимал пост министра юстиции Азербайджана с 2000 года.

17.02.24: В рамках Мюнхенском конференции по безопасности состоялась встреча президентов Азербайджана и Израиля – Ильхама Алиева и Ицхака Герцога. Как отмечает сайт главы Азербайджана, переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.

17.02.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал к упразднению нескольких механизмов ОБСЕ, которые он считает пережитками прошлого, сигнализируя об изменении подхода страны к международной дипломатии после урегулирования карабахского конфликта. Во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом в Мюнхене Президент Алиев подчеркнул важность официального демонтажа устаревших структур в рамках ОБСЕ. В частности, он упомянул Минскую группу ОБСЕ, Комитет по планированию высокого уровня и должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ в качестве бездействующих структур, нуждающихся в упразднении. Алиев подчеркнул необходимость перераспределения бюджета организации на более актуальные проекты в соответствии с текущими геополитическими реалиями.

18.02.24: Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованная 17 февраля по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца, была конструктивной. Об этом сказал глава Азербайджана Ильхам Алиев в Мюнхене на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

18.02.24: Президент Ильхам Алиев вечером прибыл с официальным визитом в Анкару. Это первый официальный зарубежный визит Алиева после переизбрания его на пост главы государства.

19.02.24: По завершению переговоров глав Азербайджана и Турции в Анкаре были подписаны двусторонние документы. В своем выступлении президент Турции Эрдоган отметил, что объем торговли Турции и Азербайджана в 2023 году достиг 7,5 миллиардов долларов. «Мы приложим все усилия, чтобы достичь показателя в 15 миллиардов долларов», - сказал он.

19.02.24: В 3:30 азербайджанские пограничники отряда «Гейтапа» зафиксировали нарушение границы тремя неизвестными со стороны Ирана. После требований остановиться и стрельбы в воздух, нарушители убежали обратно. При осмотре места происшествия пограничники обнаружили свертки с марихуаной общем весом в 15,6 кг. и 1000 таблеток Метадона-49.

19.02.24: Политзаключенным в Азербайджане вдруг стали проводить медобследования в местах заключения после смерти в России политзаключенного Алексея Навального.

20.02.24: В последние сутки в различных городах Азербайджана прошла серия задержаний верующих. Об этом говорится в сообщениях в соцсетях. Представитель Движения «Мусульманское единство» подтвердил Turan, что среди задержанных есть и члены этой организации. Причина задержаний, имена задержанных и места их содержания не сообщаются.

20.02.24: Из Азербайджана в Украину была отправлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования, сообщило Министерство энергетики Азербайджана. Гуманитарный груз состоит из 670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и трансформаторных подстанций.

20.02.24: Пять неправительственных организаций Азербайджана выступили с предложением создать «Инициативу справедливой среды - COP29» для привлечения внимания к проблемам гражданского обществ, правам человека и окружающей среды: Общественное объединение содействия экономике; EcoFront; Центр укрепления женщин; Центр мониторинга выборов и обучения демократии; Институт гражданских прав.

20.02.24: Посол США Марк Либби и посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд возложили цветы к стихийному мемориалу в память об Алексее Навальном, возникщему у памятника жертве сталинских репрессий, драматурга Гусейна Джавида.

20.02.24: Следственный орган отменил запрет арестованным сотрудникам он-лайн издания Abzas media на встречи и телефонные разговоры с близкими.

20.02.24: В Баку были репатриированы 7 граждан Азербайджана - 5 детей и 2 женщины, которые содержались в лагерях на территории Сирии.

21.02.24: Соединенные Штаты заявили, что «продолжают поощрять» Азербайджан и Армению к заключению мирного соглашения. Этому были посвящены недавние встречи госсекретаря Энтони Блинкена с лидерами двух стран в Мюнхене, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

21.02.24: Срок меры ареста руководителя Интернет-ТВ "Kanal 13" Азиза Оруджева продлен еще на месяц – до 27 марта. Такое решение принял Сабаильский районный суд Баку, сообщил адвокат журналиста Бахруз Байрамов.

21.02.24: Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору, сообщил на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

21.02.24: Задержанный минувшей ночью в московском аэропорту Домодедово азербайджанский блогер Кямиль Зейналлы, освобожден. Об этом сообщили из МИД Азербайджана. Спортивный блогер был задержан по обвинению в убийстве. Обвинение было выдвинуто армянской стороной. Однако до сих пор не ясно, о каком именно преступлении идет речь и кто именно был убит. МВД Армении так и не смогло четко ответить на эти вопросы.

21.02.24: Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе визита Вашингтон провел ряд встреч с высокопоставленными представителями США. На встречах были обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества в реализации энергетических проектов регионального и международного значения.

21.02.24: Коллегия адвокатов Нью-Йорка решительно осудила произвольное задержание и лишение медицинской помощи видного оппозиционного политика, известного экономиста и ученого Губада Ибадоглу в Азербайджане, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

22.02.24: Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял американскую делегацию возглавляемую президентом Фонда Стерлинга Эдвардом Роу. Пашазаде дал высокую оценку участию Фонда Стерлинга в операциях по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

22.02.24: Отбывающий тюремное наказание член Гянджинской районной организации партии Народного Фронта Шахин Гаджиев повторно заключен в карцер после 15 суток пребывания в штрафной камере. Об этом Turan сообщили из правозащитной организации «Линия защиты».

22.02.24: По данным Государственного Комитета Статистики, который ссылается на сведения МВД, в 2023 году в связи с незаконным оборотом наркотиков было возбуждено 10 057 (27,3%) дел, что на 5,7% меньше чем в 2022 году. 65,3% наркотиков ввезены в страну без цели сбыта. За прошедший год конфисковано 6343,4 кг наркотиков и психотропных веществ, что на 26% больше, чем в 2022 году.

22.02.24: Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана в 2023 году составили 260 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 48 – это небоевые потери. Об этом говорится в докладе Каспийского института военных исследований.

22.02.24: В Баку открылась XIV сессия Азиатской парламентской ассамблеи, которая продлится до 24 февраля. В работе форума на тему: "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран.

22.02.24: Согласно сообщению пакистанского издания Air Operation Syndicate, Азербайджан закупит у Пакистана современные истребители JF-17C Block III. Сумма сделки – 1,6 млрд. долларов. По данным того же источника, новые самолеты заменят имеющиеся у Азербайджана российские МИГ-29.

22.02.24: МИД Азербайджана осудил высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона относительно урегулирования конфликта между Баку и Ереваном и одностороннюю поддержку Армении. Макрон заявил, что Франция будет поставлять вооружения Армении, карабахские армяне должны иметь возможность вернуться в Карабах, а Азербайджан непропорционально отреагировал на обстрел своих позиций.

22.02.24: Высокий суд Лондона арестовал 22 объекта недвижимости, принадлежащие азербайджанскому депутату Джаванширу Фейзиеву и его жене. Согласно документам, опубликованным OCCRP (Центр по расследованию коррупции и организованной преступности), недвижимость на сумму более 39,5 млн фунтов (50 млн долларов США), была заморожена еще в июне 2023 года. Все это время Фейзиев не отвечал на запросы о законности средств, на которые была куплена недвижимость в Лондоне.

23.02.24: В Ходжалинском районе Карабаха обнаружено новое массовое захоронение. Оно было обнаружено во время строительства водопроводной сети в Ходжалы, сообщил в пятницу государственный телеканала АЗТВ.

23.02.24: В 5:50 утра ВС Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении села Еллиджа Кяльбаджарского района из стрелкового оружия. ВС Азербайджана не предприняли ответных меры, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

23.02.24: Заместитель специального представителя президента США по вопросам климата Сью Биниаз прибыла в Азербайджане. Как говорится в сообщении посольства США, она проведет встречи с официальными лицами и выразит поддержку Вашингтона проведению в Баку в ноябре этого года конференции COP 29.

24.02.24: В 12:45 подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района. Минобороны заявило, что азербайджанские военные не отвечали на провокацию армянской стороны « в целях обеспечения устойчивой стабильности на условной границе»,- отмечено в сообщении.

24.02.24: В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание с участием руководства ведомства, командующих родами войск, начальников управлений и служб. Посредством видеосвязи были подключены также командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, заслушаны доклады.

24.02.24: В 21:40 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом сообщило минобороны Азербайджана.

26.02.24: В Азербайджане отмечается 32-я годовщина массовой резни мирного населения в Ходжалы.

26.02.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в Ходжалы фундамент мемориала памяти жертв Ходжалинского геноцида и встретился с представителями районной общественности, сообщает сайт главы государства.

26.02.24: Армения должна принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на церемонии закладки мемориала жертв Ходжалинской трагедии в городе Ходжалы.

26.02.24: Послы США, Великобритании, Евросоюза, Украины и посольство Франции выразили соболезнования в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

26.02.24: В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова. Оба подсудимых завершили свои выступления, попросив суд оправдать их. Суд удалился на совещание, после чего огласил приговор: Аваз Зейналлы лишен свободы на 9 лет, а Эльнур Шукюров на – 4 года.

26.02.24: Послы США, Великобритании, Евросоюза, Украины и посольство Франции выразили соболезнования в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

26.02.24: Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида. В заявлении отмечается, что политика этнической чистки и геноцида, проводимая Арменией против азербайджанцев, сопровождалась преступлениями против человечности, совершенными во время оккупации азербайджанских территорий в Баганис Айрыме, Джамилли, Керкиджахане, Мешали, Малыбейли, Гушчуларе,

26.02.24: В 19:40 на служебной территории погранотряда «Гейтапа» пограничники обнаружено и изъято 41,5 кг марихуаны и более 1 кг метамфетамина. По факту проводится расследование, говорится в сообщении госпогранслужбы.

27.02.24: Диляра Аскерова, мать азербайджанского студента Фарида Сафарли, арестованного в Иране, обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Диляра Аскерова просит Ильхама Алиева помочь освободить Фарида Сафарли и вернуть его в Азербайджан.

27.02.24: Министр обороны Закир Гасанов принял делегацию Турции во главе с замминистра обороны Шуаем Алпаем. В ходе встречи Гасанов рассказал гостям об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах в азербайджанской армии, сообщили пресс-служба Минобороны.

27.02.24: Береговая охрана Госпогранслужбы задержала двух нарушителей морской границы Азербайджана. Как говорится в сообщении ГПС, на рейде близ населенного пункта Алят (70 км к югу от Баку) была замечена морская цель. В ходе принятых мер, в районе острова Кюрдили была задержана моторная лодка с двумя людьми. Ими оказались граждане Ирана - Юсифнеджат Мехран Таг оглу и Шахрам Махмуди Гафир оглу.

27.02.24: Президент Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фаузана Аль Рабиа.Саудовский министр отметил важность упрощения Азербайджаном процесса выдачи виз гражданам его страны, что придало импульс развитию туризма между странами. В ответ Саудовская Аравия предприняла аналогичные шаги для граждан Азербайджана.

27.02.24: Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Тураб оглу Ахмедова министром юстиции. До сих пор (с 2022 г.) Ахмедов занимал должность замминистра цифрового развития и транспорта.

28.02.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Берлин встретился со своей германской коллегой Анналеной Бербок. Как сообщили Turan в азербайджанском МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация и перспективы нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

28.02.24: Баку возмущен лишением Парламентской Ассамблеей Совета Европы азербайджанской делегации права голоса по инициативе немецких депутатов. Такое решение было принято по инициативе немецкого депутата, члена партии канцлера Шольца.Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая группу немецких бизнесменов.

28.02.24: В ходе недавней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене по инициативе канцлера Шольца были обсуждены вопросы активизации мирного процесса. Поэтому, сегодня в Берлине проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев, принимая делегацию немецких бизнесменов. По его словам, «Германия нейтральна в мирном процессе, в отличие от Франции, которая подливает бензин в огонь и снабжает Армению летальным оружием». Он отверг утверждения Борреля, что Азербайджан собирается напасть на Армению.

28.02.24: В феврале исполняется 32 года установлению отношений между США и Азербайджаном. По этому случаю посол США в Азербайджане Марк Либби выступил с видеообращением. Он отметил, что в прошедший период стороны вместе на высоком уровне работали над энергетической безопасностью, улучшением двусторонней торговли и инвестициями, а также с транснациональными угрозами. Либби сказал, что он с нетерпением ждет, когда США присоединятся к Азербайджану на COP29 в этом году и станут партнерами в разработке контрмер против климатических изменений.

28.02.24: Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился и пропал в Лачине при неблагоприятных погодных условиях, сообщило Минобороны страны. «Рано утром 28 февраля солдат ВС Азербайджана Панахов Руслан Эльданиз оглу при передвижении между позициями в неблагоприятных погодных условиях, потерял направление, заблудился», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В свою очередь, армянские источники сообщают, что рано утром двое азербайджанских военнослужащих в районе села Тех проникли на территорию Армении. Один из них был схвачен, а другой сбежал. Плененный доставлен в Горис.

29.02.24: Freedom House опубликовала доклад под названием: «Мировая свобода: растущий ущерб от незаконных выборов и вооруженных конфликтов». В отчете Азербайджан указан в числе несвободных стран, набрав лишь 7 баллов из 100 возможных в глобальном индексе свободы. Азербайджан в очередной раз включен в число несвободных стран.

29.02.24: Министры иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 28-29 февраля провели переговоры на Villa Borsig в Берлине. Министры и члены делегаций обсудили положения проекта двустороннего «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений», сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.