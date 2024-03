Конституционные перемены

10.02.24: Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые сообщил о важной согласованной статье мирного договора с Азербайджаном, верховенство которого будет выше национального права. В тексте проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией есть согласованная сторонами статья о том, что Баку и Ереван не могут ссылаться на свои национальные законодательства, которые могут препятствовать выполнению обязательств, предусмотренных мирным договором между двумя государствами, - сообщил премьер--министр Никол Пашинян депутатам Армении.

10.02.24: Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has disclosed a significant element of the peace treaty negotiated between Armenia and Azerbaijan, shedding light on a pivotal aspect that could redefine the bilateral relationship between the two nations. In a announcement to Armenian MPs, Pashinyan revealed an agreed article in the draft treaty that stipulates the supremacy of the treaty over national law, marking a departure from conventional legal frameworks.

Баку ждет принципиальных изменений конституционного законодательства Армении

В редком и содержательном интервью, оттранслировавшемся по Общественному радио Армении 31 января, премьер-министр Никол Пашинян разжег жаркую дискуссию, поставив под сомнение основополагающие принципы государственной политики Армении, вызвав волну беспокойства по всей стране и ее соседям.

Провокационная позиция Пашиняна была сосредоточена на пересмотре основополагающих принципов Армении, включая историческую резолюцию от 1 декабря 1989 года, которая выступала за воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Поставив под сомнение мудрость этого исторического мандата, Пашинян предупредил, что следование таким директивам может спровоцировать дальнейший конфликт, а не способствовать недостижимому миру, к которому стремится армянский народ.

Предлагая радикальную перестройку национальной идентичности Армении, Пашинян отважился вторгнуться на спорную территорию, предложив внести поправки в Декларацию независимости, национальный гимн, герб и другие символы, которые считаются символом территориальных экспансионистских устремлений. Предложение премьер-министра, якобы направленное на создание более конкурентоспособной и жизнеспособной Армении в меняющемся геополитическом ландшафте, вызвало резкую критику и скептицизм, особенно со стороны политического истеблишмента Армении.

Бурная реакция на предложения Пашиняна подчеркивает глубоко укоренившиеся разногласия и чувствительность, связанные с вопросами национальной идентичности и историческими обидами в Армении. Исполнительный директор Общественного радио Армении Гарегин Хумарян публично выразил сожаление по поводу выхода интервью в эфир, что отражает широко распространенное недовольство высказываниями премьер-министра.

Стремление к конституционной реформе, возглавляемое Пашиняном и его партией "Гражданский договор", отражает более широкие призывы к модернизации и институциональному обновлению внутри Армении. В то время как некоторые политологи поддерживают необходимость конституционных поправок для устранения системных недостатков, другие предостерегают от отказа от территориальных претензий, рассматривая их как неотъемлемую часть национальной идентичности и безопасности Армении.

На фоне внутренних раздоров и экзистенциальных сомнений в Ереване была созвана конституционная комиссия, чтобы подготовить почву для референдума о внесении изменений в Основной закон страны. Однако включение спорных вопросов, таких как территориальные претензии, в более широкий пакет конституционных поправок вызвало опасения по поводу возможности манипуляций и запутывания.

Тем временем, по ту сторону границы, в Азербайджане, администрация президента Ильхама Алиева внимательно следит за разворачивающейся политической драмой в Армении. Азербайджанские эксперты и комментаторы СМИ подтвердили позицию о том, что подлинные мирные переговоры не могут продолжаться без существенных изменений в подходе Армении, особенно в отношении территориальных претензий и исторических нарративов.

В то время как Армения борется со своими внутренними противоречиями и внешним давлением, нация стоит на перепутье, сталкиваясь с глубокими вопросами о своей идентичности, стремлениях и месте в мире. Результаты этого интроспективного путешествия не только сформируют будущее Армении, но и отразятся на всем нестабильном Кавказском регионе, влияя на региональную стабильность и геополитическую динамику на долгие годы вперед.