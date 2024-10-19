Активист ПНФА подвергнут административному аресту
Активист Сураханского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Техран Абдуллаев подвергнут административному аресту.
Как сообщили Turan в ПНФА, он был задержан еще 15 октября.
Однако официальные органы подтвердили его задержание только спустя 3 дня, отметили в партии.
В свою очередь, адвокат Неймат Керимли сообщил Turan, что Абдуллаев был арестован на 20 суток решением Сураханского районного суда еще 15 октября.
«Пока встретиться с ним не удалось. Полагаю, что увидеться с ним удастся 21 октября. По этой причине не могу точно назвать причины ареста. Полагаю, что он арестован по политическим мотивам, а формальным обвинением могло быть «не подчинение полиции», - сказал Керимли.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Политика
-
- 19 октябрь 2024, 19:59
Новоизбранный президент Конгресса Новой Каледонии Вейлма Фалео объявил об отмене спорного соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Соглашение, подписанное в начале этого года предшественником Фалео Ро Вамитаном, было призвано поддержать борьбу Новой Каледонии за независимость от Франции. Однако этот шаг вызвал резкую реакцию французского правительства, которое обвинило Азербайджан во вмешательстве в дела его заморских территорий и разжигании сепаратистских амбиций.
-
- 19 октябрь 2024, 13:14
В Сабаильском районном суде Баку 18 октября состоялось рассмотрение жалобы молодого исследователя Бахруза Самедова на отсутствие результатов расследования в связи с физическим давлении на него после задержания.
-
- 19 октябрь 2024, 12:27
Запад преследует свои интересы на Южном Кавказе, пытается вмешиваться в процессы, что представляет собой угрозу региону. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 18 октября на пресс- конференции по итогам заседания платформы 3+3 в Стамбуле.
-
- 19 октябрь 2024, 09:49
Милли Меджлис 18 октября принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие меры ответственности за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям.
Написать отзыв