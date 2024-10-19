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(19 часов назад)
Активист ПНФА подвергнут административному аресту
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА подвергнут административному аресту

Активист Сураханского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Техран Абдуллаев подвергнут административному аресту.

Как сообщили Turan в ПНФА, он был задержан еще 15 октября.

Однако официальные органы подтвердили его задержание только спустя 3 дня, отметили в партии. 

В свою очередь, адвокат Неймат Керимли сообщил Turan, что Абдуллаев был арестован на 20 суток решением Сураханского районного суда еще 15 октября.

«Пока встретиться с ним не удалось. Полагаю, что увидеться с ним удастся 21 октября. По этой причине не могу точно назвать причины ареста. Полагаю, что он арестован по политическим мотивам, а формальным обвинением могло быть «не подчинение полиции», - сказал Керимли.

Получить комментарии в МВД не удалось.

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