  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy15.20 C
  • Воскресенье, 20 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(19 часов назад)
Вейлма Фалео

Вейлма Фалео

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Новая Каледония отвергает помощь Азербайджана

Новоизбранный президент Конгресса Новой Каледонии Вейлма Фалео объявила об отмене спорного соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Соглашение, подписанное в начале этого года предшественником Фалео Ро Вамитаном, было призвано поддержать борьбу Новой Каледонии за независимость от Франции. Однако этот шаг вызвал резкую реакцию французского правительства, которое обвинило Азербайджан во вмешательстве в дела его заморских территорий и разжигании сепаратистских амбиций.

Решение Фалео знаменует собой значительный отход от администрации Вамитана, которая в последние годы тесно сотрудничала с Азербайджаном. Это партнерство было частью более широких усилий лидеров канаков по поиску международной поддержки их движения за независимость. «Они установили очень прочные отношения с Азербайджаном, который поддержал их движение», — сказала Дениз Фишер, бывший генеральный юрисконсульт Австралии в Новой Каледонии. Фишер отметила, что Азербайджан провел две встречи, получившие название «Бакинская инициатива», направленные на деколонизацию французских территорий в Тихом океане.

Участие Азербайджана в движении за независимость вызвало недоумение в Париже задолго до недавней ответной реакции. Французское правительство, все больше обеспокоенное сепаратистскими настроениями в Новой Каледонии, было встревожено поддержкой Азербайджана. Время отклонения соглашения Фалео совпадает с визитом нового министра заморских территорий Франции Франсуа-Ноэля Бюффе в Новую Каледонию. Этот визит состоялся, когда территория все еще восстанавливалась после жестоких беспорядков в мае, в результате которых погибло 13 человек и был нанесен ущерб на сумму около 1 миллиарда долларов.

Последствия решения Фалео отозвались далеко за пределами Тихого океана. В Баку Джамиль Гасанлы, бывший кандидат в президенты Азербайджана, назвал отмену соглашения значительным откатом назад в политике деколонизации Азербайджана. В беседе с Turan Гасанлы раскритиковал вмешательство  в дела Новой Каледонии, заявив, что соглашение было изначально непродуманным. «18 апреля 2024 года Милли Меджлис Азербайджана подписал соглашение о сотрудничестве с Конгрессом Новой Каледонии с целью поддержки движения за независимость канаков», — отметил Гасанлы. Соглашение одобрили спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и глава Агентства по сельскому хозяйству Новой Каледонии Омайра Найсель.

Однако теперь это соглашение стало недействительным из-за решения Конгресса НК разорвать связи с Азербайджаном. Майские беспорядки, потрясшие Новую Каледонию в начале этого года, также привели к аресту 11 активистов-канак, чьи действия в настоящее время расследуются. Для Азербайджана эта дипломатическая неудача подчеркивает трудности, связанные с распространением его влияния за пределы его границ, особенно на территориях, где исторические и геополитические сложности имеют глубокие корни.

Гасанли также указал на резкое экономическое неравенство между Азербайджаном и Новой Каледонией. «Абсурдно, что страна, занимающая 93-е место по уровню жизни, пытается помочь территории, занимающей 33-е место в мире», — заметил Гасанли. Он подчеркнул тот факт, что в то время как ВВП Новой Каледонии на душу населения составляет 37 700 долларов, в Азербайджане он гораздо ниже — 6 842 доллара. Не случайно на недавнем референдуме народ Новой Каледонии проголосовал за то, чтобы остаться под французским правлением, что еще больше подорвало дипломатические инициативы Азербайджана.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей