Новоизбранный президент Конгресса Новой Каледонии Вейлма Фалео объявила об отмене спорного соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Соглашение, подписанное в начале этого года предшественником Фалео Ро Вамитаном, было призвано поддержать борьбу Новой Каледонии за независимость от Франции. Однако этот шаг вызвал резкую реакцию французского правительства, которое обвинило Азербайджан во вмешательстве в дела его заморских территорий и разжигании сепаратистских амбиций.

Решение Фалео знаменует собой значительный отход от администрации Вамитана, которая в последние годы тесно сотрудничала с Азербайджаном. Это партнерство было частью более широких усилий лидеров канаков по поиску международной поддержки их движения за независимость. «Они установили очень прочные отношения с Азербайджаном, который поддержал их движение», — сказала Дениз Фишер, бывший генеральный юрисконсульт Австралии в Новой Каледонии. Фишер отметила, что Азербайджан провел две встречи, получившие название «Бакинская инициатива», направленные на деколонизацию французских территорий в Тихом океане.

Участие Азербайджана в движении за независимость вызвало недоумение в Париже задолго до недавней ответной реакции. Французское правительство, все больше обеспокоенное сепаратистскими настроениями в Новой Каледонии, было встревожено поддержкой Азербайджана. Время отклонения соглашения Фалео совпадает с визитом нового министра заморских территорий Франции Франсуа-Ноэля Бюффе в Новую Каледонию. Этот визит состоялся, когда территория все еще восстанавливалась после жестоких беспорядков в мае, в результате которых погибло 13 человек и был нанесен ущерб на сумму около 1 миллиарда долларов.

Последствия решения Фалео отозвались далеко за пределами Тихого океана. В Баку Джамиль Гасанлы, бывший кандидат в президенты Азербайджана, назвал отмену соглашения значительным откатом назад в политике деколонизации Азербайджана. В беседе с Turan Гасанлы раскритиковал вмешательство в дела Новой Каледонии, заявив, что соглашение было изначально непродуманным. «18 апреля 2024 года Милли Меджлис Азербайджана подписал соглашение о сотрудничестве с Конгрессом Новой Каледонии с целью поддержки движения за независимость канаков», — отметил Гасанлы. Соглашение одобрили спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и глава Агентства по сельскому хозяйству Новой Каледонии Омайра Найсель.

Однако теперь это соглашение стало недействительным из-за решения Конгресса НК разорвать связи с Азербайджаном. Майские беспорядки, потрясшие Новую Каледонию в начале этого года, также привели к аресту 11 активистов-канак, чьи действия в настоящее время расследуются. Для Азербайджана эта дипломатическая неудача подчеркивает трудности, связанные с распространением его влияния за пределы его границ, особенно на территориях, где исторические и геополитические сложности имеют глубокие корни.

Гасанли также указал на резкое экономическое неравенство между Азербайджаном и Новой Каледонией. «Абсурдно, что страна, занимающая 93-е место по уровню жизни, пытается помочь территории, занимающей 33-е место в мире», — заметил Гасанли. Он подчеркнул тот факт, что в то время как ВВП Новой Каледонии на душу населения составляет 37 700 долларов, в Азербайджане он гораздо ниже — 6 842 доллара. Не случайно на недавнем референдуме народ Новой Каледонии проголосовал за то, чтобы остаться под французским правлением, что еще больше подорвало дипломатические инициативы Азербайджана.