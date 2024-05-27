Активист ПНФА проглотил батарейку в знак протеста против необоснованного ареста

Бакинский апелляционный суд в понедельник не удовлетворил жалобу активиста партии Народного фронта Эльхана Алиева на решение суда первой инстанции, о его аресте.

На процессе он заявил, что не ожидал объективного решения и в знак проеста проглотил батарейку от пульта, сообщили Turan соратники Алиева.

«Эльхан в суде сказал, что не ожидал другого решения. Он сообщил, что некоторое время назад он проводил сухую голодовку и его заверили, что скоро он выйдет на свободу либо по помилованию, либо по решению апелляционного суда. Увидев, что помилование от 25 мая не коснулось политзаключенных, он убедился, что и апелляционный суд не удовлетворит жалобу», - сказал один из членов ПНФА.

Алиев считает приговор незаконным и суровым, поскольку, не совершив преступления, он возместил ущерб потерпевшему.

Адвокат Немат Керимли подтвердил информацию, что Алиев в суде заявил, что проглотил батарейку и хочет свести счеты с жизнью.

*Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 г. по обвинению в «мошенничестве» и «изготовлении и использовании фальшивого документа». Активист назвал обвинения надуманными. Правозащитники признали его политзаключенным.

1 апреля Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к 5 годам лишения свободы. 13 мая в ходе рассмотрении апелляционной жалобы Алиев заявил о намерении начать сухую голодовку.