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(4 часа назад)
Рза Сафарсой

Рза Сафарсой

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист Рза Сафарсой  приговорен к 3 годам лишения свободы

В Хазарском районном суде в среду завершился процесс по делу активиста, ветерана первой Карабахской войны Рзы Сафарсоя, обвиняемого в незаконном хранении оружия. Прокурор предложил приговорить его к 3 годам лишения свободы.

Защита просила оправдать Сафарсоя, поскольку вина его не было доказана в ходе судебного следствия.

Сам Сафарсой заявил, что пистолет марки ТТ, который, по утверждению следствия, он хранил незаконно, был подложен в его квартиру сотрудниками полиции.

Он сказал, что не ожидает справедливого приговора, поскольку суд выполняет политический заказ.

Суд приговорил Сафарсоя к 2 годам 9 месяцам лишения свободы.

*Сафарсой является ветераном первой Карабахской войны. В 2018 г. он уже был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия после того, как резко раскритиковал массовые аресты в городе Гянджа.  Тогда он был осужден на 2 года лишения свободы. Спустя 7 месяцев Апелляционный суд освободил его, сократив срок наказания.

Нынешний арест последовал 23 ноября 2020 года - спустя два дня после того, как он  в соцсетях резко раскритиковал аресты руководителей Abzas media и призвал граждан к протестам.

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