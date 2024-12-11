Рза Сафарсой
Активист Рза Сафарсой приговорен к 3 годам лишения свободы
В Хазарском районном суде в среду завершился процесс по делу активиста, ветерана первой Карабахской войны Рзы Сафарсоя, обвиняемого в незаконном хранении оружия. Прокурор предложил приговорить его к 3 годам лишения свободы.
Защита просила оправдать Сафарсоя, поскольку вина его не было доказана в ходе судебного следствия.
Сам Сафарсой заявил, что пистолет марки ТТ, который, по утверждению следствия, он хранил незаконно, был подложен в его квартиру сотрудниками полиции.
Он сказал, что не ожидает справедливого приговора, поскольку суд выполняет политический заказ.
Суд приговорил Сафарсоя к 2 годам 9 месяцам лишения свободы.
*Сафарсой является ветераном первой Карабахской войны. В 2018 г. он уже был арестован по обвинению в незаконном обороте оружия после того, как резко раскритиковал массовые аресты в городе Гянджа. Тогда он был осужден на 2 года лишения свободы. Спустя 7 месяцев Апелляционный суд освободил его, сократив срок наказания.
Нынешний арест последовал 23 ноября 2020 года - спустя два дня после того, как он в соцсетях резко раскритиковал аресты руководителей Abzas media и призвал граждан к протестам.
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