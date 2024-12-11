Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе

11 декабря состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции.

Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили «постконфликтную ситуацию в регионе, положение в Сирии и другие региональные вопросы», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджан выразил надежду на скорейший выход Сирии из нынешнего кризиса с сохранением своего суверенитета и территориальной целостности. Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни президент Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан заявили о близости армяно-азербайджанского мирного соглашения.

Кроме того, накануне на армяно-турецкой границе состоялась встреча представителей Армении и Турции, которые обсудили вопросы нормализации отношений и открытия границы между двумя странами.

На этом фоне в Баку не выражают оптимизма в отношении действий Еревана, обвиняя Армении в нежелании заключить мир.

Из сказанного можно сделать вывод, что Анкара пытается подтолкнуть Баку к скорейшему примирению с Ереваном.