Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в регионе
11 декабря состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции.
Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили «постконфликтную ситуацию в регионе, положение в Сирии и другие региональные вопросы», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Азербайджан выразил надежду на скорейший выход Сирии из нынешнего кризиса с сохранением своего суверенитета и территориальной целостности. Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении.
Отметим, что в последние дни президент Эрдоган и глава МИД Хакан Фидан заявили о близости армяно-азербайджанского мирного соглашения.
Кроме того, накануне на армяно-турецкой границе состоялась встреча представителей Армении и Турции, которые обсудили вопросы нормализации отношений и открытия границы между двумя странами.
На этом фоне в Баку не выражают оптимизма в отношении действий Еревана, обвиняя Армении в нежелании заключить мир.
Из сказанного можно сделать вывод, что Анкара пытается подтолкнуть Баку к скорейшему примирению с Ереваном.
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