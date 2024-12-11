Что изменят штрафы в монопольно-зависимом фармацевтическом секторе?

Должностные лица (врачи) будут оштрафованы за выписывание лекарств, не включенных в Государственный реестр. Врачам грозит штраф в размере от 100 до 150 манатов, а юридическим лицам — от 300 до 400 манатов. Это изложено в новой предлагаемой поправке к Кодексу об административных правонарушениях в статье 221.12.

Лица, которые заведомо продают, хранят для продажи или импортируют некачественные, просроченные, незарегистрированные лекарства или лекарства, которые не соответствуют нормативным стандартам или не имеют четкого происхождения, также будут оштрафованы. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 манатов, а юридические лица — от 7000 до 9000 манатов.

В течение многих лет были жалобы на продажу так называемых «брендовых лекарств» в стране и их назначение врачами. Некоторые заявления указывают на проблемы с качеством этих лекарств, однако их продажа, как сообщается, продолжается.

Действующее законодательство содержит положения о регистрации лекарственных средств и включении их в Государственный реестр.

Член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Мушфиг Мамедов сообщил агентству Turan , что лекарственные препараты как местного, так и зарубежного производства проходят централизованную государственную регистрацию:

«Процесс регистрации включает в себя как состав препарата, так и его торговое наименование. Аналитический экспертный центр Минздрава оценивает все параметры качества, безопасности для здоровья человека и побочные эффекты, прежде чем разрешить их применение в стране».

По словам Мамедова, иногда лекарства могут быть исключены из государственной регистрации как случайно, так и преднамеренно. Он отметил, что незарегистрированные лекарства все еще могут попасть в страну различными путями:

«Соответствующие органы работают над предотвращением таких попыток. Однако если в страну попадают неразрешенные лекарства, эти законодательные поправки направлены на то, чтобы не допустить их выписывания».

Попытки связаться с Аналитическим экспертным центром и компаниями, импортирующими лекарства в страну, для получения комментариев не увенчались успехом.

Врач-рентгенолог Айдын Алиев в интервью Радио "Азадлыг" отметил ключевые нюансы: «Все ли основные лекарственные средства включены в Государственный реестр? Этот вопрос требует изучения. Если указаны только наименования, и один препарат включен, а другой с таким же составом исключен, это ошибка. Кроме того, необходимы лабораторные исследования, чтобы убедиться, что даже препараты с идентичным составом могут отличаться по качеству».

По словам Алиева, так называемые «брендовые препараты» теоретически должны быть качественными из-за их связи с авторитетными компаниями:

«Однако в нашем контексте имеет место искажение. Эти препараты продаются по ценам, значительно превышающим себестоимость их производства, часто с проблемами качества. Отсутствие здоровой конкуренции в импорте лекарств негативно влияет на качество. Монополии в фармацевтическом секторе влияют как на качество, так и на ценообразование. Монополист предполагает, что альтернативы его продукту в любом случае нет».