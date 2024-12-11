Отток капитала из Азербайджана за 9 месяцев составил около 4 миллиардов долларов

Отток капитала из Азербайджана за 9 месяцев составил около 4 миллиардов долларов

В январе-сентябре 2024 года отток капитала из Азербайджана за рубеж (отрицательное сальдо финансового счета страны) составил 3 570,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, за 9 месяцев чистые финансовые активы Азербайджана (иностранные инвестиции) выросли на 1 390,9 миллиона долларов, а чистые финансовые обязательства (иностранные инвестиции в страну) снизились на 2 179,6 миллиона долларов.

Напомним, что за тот же период 2023 года в Азербайджан из-за рубежа поток капитала был зарегистрирован в размере 398,7 миллиона долларов.