  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear10.20 C
  • Четверг, 12 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Отток  капитала из Азербайджана за 9 месяцев составил около 4 миллиардов долларов

Отток  капитала из Азербайджана за 9 месяцев составил около 4 миллиардов долларов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Отток  капитала из Азербайджана за 9 месяцев составил около 4 миллиардов долларов

В январе-сентябре 2024 года отток капитала из Азербайджана за рубеж (отрицательное сальдо финансового счета страны) составил 3 570,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщил Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, за 9 месяцев чистые финансовые активы Азербайджана (иностранные инвестиции) выросли на 1 390,9 миллиона долларов, а чистые финансовые обязательства (иностранные инвестиции в страну) снизились на 2 179,6 миллиона долларов.

Напомним, что за тот же период 2023 года в Азербайджан из-за рубежа поток капитала был  зарегистрирован в размере  398,7 миллиона долларов.

Написать отзыв

Финансы

Сирия близка как распаду, а карта Ближнего Востока пишется заново - беседа со Станиславом Тарасовым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей