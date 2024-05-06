Активист с парализованными руками обвинен в торговле наркотиками

Общественный активист Фамиль Халилов арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом Turan сообщила его супруга Кичикханум Халилова.

По ее словам, 2 мая в дом, который они снимают в поселке Сулутепе, явились лица в гражданском.

«Мой муж инвалид 1-й группы, у него обе руки парализованы. Вдруг в дверь постучались. Младшая дочь открыла дверь, и сказала, что пришли какие-то люди. Я вышла к ним, и они представились сотрудниками полиции», - сказала Халилова.

После этого, внутрь ворвались лица в черной одежде и провели обыск. «Затем, выволокли Фамиля из дома, а потом они вернули его в дом и стали проводить видеозапись. Потом велели мужу подняться на второй этаж. Муж ответил, что 8 месяцев живет в этом доме и ни разу не поднимался, так как не в состоянии из-за ограниченных физических возможностей. Тогда они подняли мужа. После этого следователь достал из шкафа зеленную салфетку и сказал, что там что-то тяжелое. Я сразу заявила, что это не принадлежит нам», - сказала Халилова.

По ее словам, активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Об этом они узнали только через два дня после задержания.

«В тот день, меня с 3 малолетними детьми увезли в 40-е отделение полиции и дуржали во дворе, требуя сказать пароль от компьютера Фамиля.

Потом нас отпустили. Несколько дней о муже не было никакой информации. Просто, пришли забрали его лекарства. Через два дня нам сообщили, что муж арестован», - сказал она.

4 мая Халилов позвонил жене и сказал, что объявил голодовку.

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Отметим, что Халилов в социальных сетях публиковал и делал репосты критических публикаций о властях. Он призывал также к участию в протестных акциях оппозиции.

Несколько лет назад Халилов уехал в Швецию и просил убежище по гуманитарным соображениям. Однако год назад Халилов был депортирован.