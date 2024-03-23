Алескер Мамедли встретился с братом

"Я встретился с Алескером впервые со дня его содержания в Бакинском СИЗО. Встреча состоялась по телефону за стеклянной стеной». Об этом сказал Насими Мамедли, брат юридического учредителя Toplum TV, эксперт по правам медиа Алескера Мамедли.

По его словам, Алескер был осмотрен врачом в СИЗО. В процессе проверки также принял участие представитель аппарата омбудсмена. Врач СИЗО также подтвердил диагноз, поставленный ему в частной клинике. В настоящее время он принимает лекарства, назначенные врачом». - отметил Насими Мамедли.

Хотя врач рекомендовал срочную биопсию щитовидной железы, он отметил, что провести это пока невозможно. Общее состояние здоровья Алескера кажется нормальным, но ему трудно дышать", - сказал он.

Насими Мамедли подчеркнул, что его брат отказывается давать показания следствию на том основании, что он не совершил никакого преступления. Он считает обвинения в свой адрес совершенно необоснованными. Он надеется, что эта несправедливость скоро закончится. Алескер выразил благодарность всем, кто поддержал его. Он осудил средства массовой информации, которые клевещут и лгут о нем, и призвал их уважать презумпцию невиновности.

Алескер арестован по совершенно вымышленным обвинениям в контрабанде денег. Единственная причина его ареста – создание свободного, независимого, беспристрастного, объективного, справедливого и сбалансированного средства массовой информации. Будучи основателем Toplum TV, он представил обществу образцовое СМИ. Это была платформа, на которой власти, оппозиция и независимые люди свободно выражали свое мнение.

Toplum TV за короткое время смог зарекомендовать себя как трибуна альтернативных мнений. К сожалению, продолжить работу такого важного медиаресурса не удалось", - сказал Насими Мамедли. Он заявил, что власти должны немедленно освободить Алескер-бея, учитывая серьезные проблемы со здоровьем и его невиновность.