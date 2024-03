Мнимые и реальные участники теракта в Crocus city (обновлено)

Задержавшие террористов и отрезавшие одному из них ухо силовики РФ , не только не стесняются своих действий, но и выставили на продажу нож, которым отрезали ухо таджика.

Обещают поступать с террористами так, как велел Путин - пытать и убивать. За окровавленный нож, которым отрезали ухо предполагаемому террористу таджикской национальности, дают уже 300 тыс. Хотят 10 миллионов. Стерпит ли таджикская диаспора?

В свою очередь, спецслужбы США сообшают, что к теракту причастно подразделение ИГИЛ «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-К — ячейка террористической группировки в Афганистане. В ней состоят этнические меньшинства Афганистана, в том числе таджики, что отличает ИГИЛ-К от террористов «Талибана», за который воюют преобладающие в стране пуштуны.

В начале 2024 года «Вилаят Хорасан» осуществил теракт в Стамбуле — стрелки ворвались в католическую церковь Святой Марии. По сведениям спецслужб Турции, соорганизатором теракта выступил гражданин Таджикистана и, вероятно, РФ Абдулло Буриев — член таджикской ячейки «Вилаят Хорасан». Он провез для боевиков машину с польскими номерами и вскоре улетел в Россию.

«Важные истории» проверили доступные базы утечек и обнаружили среди жителей России и бывающих в РФ людей более 20 человек с именем Абдулло или Абдулла Буриев. Один из них даже служил в ВС РФ по контракту. Но сведения ни об одном из них не позволяют со стопроцентной уверенностью утверждать, что это тот самый боевик Абдулло Буриев.

* * *

Арабское агентство “Amaq”, связанное с ИГИЛ, опубликовало видео, сделанное самими террористами во время нападения на Crocus cıty 22 марта. Террористы говорят на арабском и совсем не похожи на тех таджиков, которым ФСБ режет уши и заставляет признаваться в убийстве людей.

Реальные террористы высокие и физически сильные люди, которые хладнокровно расстреливают и режут людей, снимая все на видео.

Что касается задержанного ФСБ «террориста» в лесу, этот таджик не понимает чего от него хотят. Точно также другие задержанные на допросе не говорят, что они пошли в Crocus и убили там людей. Только один из них сказал, что Некий проповедник Абдулло сказал им, что надо пойти и убить неверных. В тоже время, нет ни слова, откуда оружие, как они спланировали, как осуществили теракт и как ушли с места преступления.

Суд по всему, задержанные таджики могли иметь отношение к какой-то радикальной группе, но реальные террористы это совсем другие люди. Это подтверждает и то, что первоначально ФСБ обвинило в совершении теракта совершенно невинных граждан таджикской национальности.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video