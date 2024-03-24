Мнимые и реальные участники теракта в Crocus city (обновлено)

Задержавшие террористов и отрезавшие одному из них ухо силовики РФ , не только не стесняются своих действий, но и выставили на продажу нож, которым отрезали ухо таджика.
Обещают поступать с террористами так, как велел Путин - пытать и убивать. За окровавленный нож, которым отрезали ухо предполагаемому террористу таджикской национальности, дают уже 300 тыс. Хотят 10 миллионов. Стерпит ли таджикская диаспора?
В свою очередь, спецслужбы США сообшают, что к теракту причастно подразделение ИГИЛ «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-К — ячейка террористической группировки в Афганистане. В ней состоят этнические меньшинства Афганистана, в том числе таджики, что отличает ИГИЛ-К от террористов «Талибана», за который воюют преобладающие в стране пуштуны.
В начале 2024 года «Вилаят Хорасан» осуществил теракт в Стамбуле — стрелки ворвались в католическую церковь Святой Марии. По сведениям спецслужб Турции, соорганизатором теракта выступил гражданин Таджикистана и, вероятно, РФ Абдулло Буриев — член таджикской ячейки «Вилаят Хорасан». Он провез для боевиков машину с польскими номерами и вскоре улетел в Россию.
«Важные истории» проверили доступные базы утечек и обнаружили среди жителей России и бывающих в РФ людей более 20 человек с именем Абдулло или Абдулла Буриев. Один из них даже служил в ВС РФ по контракту. Но сведения ни об одном из них не позволяют со стопроцентной уверенностью утверждать, что это тот самый боевик Абдулло Буриев.
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Арабское агентство “Amaq”, связанное с ИГИЛ, опубликовало видео, сделанное самими террористами во время нападения на Crocus cıty 22 марта. Террористы говорят на арабском и совсем не похожи на тех таджиков, которым ФСБ режет уши и заставляет признаваться в убийстве людей.
Реальные террористы высокие и физически сильные люди, которые хладнокровно расстреливают и режут людей, снимая все на видео.
Что касается задержанного ФСБ «террориста» в лесу, этот таджик не понимает чего от него хотят. Точно также другие задержанные на допросе не говорят, что они пошли в Crocus и убили там людей. Только один из них сказал, что Некий проповедник Абдулло сказал им, что надо пойти и убить неверных. В тоже время, нет ни слова, откуда оружие, как они спланировали, как осуществили теракт и как ушли с места преступления.
Суд по всему, задержанные таджики могли иметь отношение к какой-то радикальной группе, но реальные террористы это совсем другие люди. Это подтверждает и то, что первоначально ФСБ обвинило в совершении теракта совершенно невинных граждан таджикской национальности.
5 отзыв
сири
2024-03-24
СТЕРПИТ РУССКИЙ НАРОД ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МИГРАНТОВ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ ТЫ ОБ ЭТОМ АВТОР ПРОВОКАТОР НЕ ПОДУМАЛ???????????
Jemin
2024-03-24
А что тут думать? Если ты про афганцев- талибанцев, которых вы примаете в Кремле, открываете им посольство, то причем тут мигранты-таджики? Теракт то ИГИЛовцы совершили, а вы мигрантов объявляете террористами, а тех и в Москве не было. Ну вы и понахватали кого попало, главное чтоб таджиками были и чтоб первая версия ФСБ выглядела правдоподобно. Только зря ухо отрезали, наверное чтоб ножик подороже продать. Кстати, это террористы режут уши, а чекисты воюют чистыми руками. Да видать они у вас кончились вместе с Феликсом Эдмундовичем.
Ruslan
2024-03-24
Помню в России задержали Азербайджанца по обвинению в убийстве девушки год не помню но такое шоу устроили с вертолетами со спецназом избиением прокурор Москвы был в деле итд Кремлю как выгодно так вертет и крутит политикой когда надо Кавказцы хорошие когда ненадо они плохие так и со средней Азией Кыргызы Узбеки Таджики хорошие до поры до времени потом резко плохие становятся Кремль монипулирует политикой как хочет ну и Россия сама выбрала роль многонациональной страны никто не заставлял присоединять земли которые не принадлежали Русским от Кавказа Урала до Сибири до дальнего востока итд там не жили Русские славяне...
Ruslan
2024-03-24
И вообще даже Историю своей страны мы очень плохо знаем потому что не ищут информацию где надо ее искать... Легко управлять тем народом у которого стерешь ее идентичность код потом что хочешь то и делай с этим народом так и про свои корни забудешь был Турком станешь Грузином к примеру...Как то на просторах интернета наткунлся я на марки Российской империи 1800 тых годов марки были про тогдашний Азербайджан ханства Иреванское ханство Бакинское Губинское Шемахинское картины на них привлекло внимание про Шемахи на картине было два индейца стоящие в длинных плащах и смотрящие на огонь что делали индейцы в Азербайджане в те времена ??? думаю что это были индейцы а не индийцы...Наши историки вечно в спячке дальше Баладжаров никуда не выезжают весь мир надо искалесить архивы читать во Франции Российские Английские Немецкие Турецкие Ватикан итд нужно быть в движении находить новую информацию которая может быть полезна для страны...Иногда кажется что это никому ненужно и лучше скрыть что было и не знать Историю...
Гость
2024-03-25
А зачем тогда эти убегали, раз они ни при делах? Арабский много кто знает. Кстати странное себя тело повело. Ему режут глотку, а он перевернулся на бок. Кураторы нападения кто? И скорее всего если уж на то пошло, исполнители были евреи. Им точно плевать на всех.