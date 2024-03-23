В Кыргызстане задержаны пятеро граждан Азербайджана
Комитет госбезопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке пятерых граждан Азербайджана - членов транснациональной преступной группы, которые планировали покушение на руководство Кыргызстана. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении этого ведомства.
Имена задержанных: Алиев В. М., Багиров С. А., Аскеров М. О., Бехбудов М. С. и Маммадов З. И.
В разъяснении Комитета госбезопасности сказано, что лидер группы Аскеров, прибыл в Бишкек «в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии» и «для организации покушения на руководство страны в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против оргпреступности.
Власти Кыргызстана утверждают, что к такому заключению они пришли на основе «оперативных данных». Никаких других оснований для столь серьезных выводов Комитет Госбезопаснсоти не приводит.
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