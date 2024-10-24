Алиев и Пашинян пообщались за столом на саммите БРИКС
Алиев и Пашинян пообщались за столом на саммите БРИКС (видео)
В четверг в Казани продолжился саммит БРИКС. Страны из числа "друзей БРИКС" расположились за круглым столом на пленарном заседании в алфавитном порядке. Поэтому, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались рядом.
Сев за стол, они коротко поговорили. Согласно регламенту, они будут сидеть рядом до конца саммита.
Как видно на видео, позже к их разговору присоединились и главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.
Судя по всему, стороны обсуждали возможность проведения отдельной встречи.
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