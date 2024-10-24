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(5 часов назад)
Алиев и Пашинян пообщались за столом на саммите БРИКС

Алиев и Пашинян пообщались за столом на саммите БРИКС

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев и Пашинян пообщались за столом на саммите БРИКС (видео)

В четверг в Казани продолжился саммит БРИКС. Страны из числа "друзей БРИКС" расположились за круглым столом на пленарном заседании в алфавитном порядке. Поэтому,  премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались рядом.

Сев за стол, они коротко поговорили. Согласно регламенту, они будут сидеть рядом до конца саммита.

Как видно на видео,  позже к их разговору присоединились и главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

Судя по всему, стороны обсуждали возможность проведения отдельной встречи.

 

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