  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear14.90 C
  • Пятница, 25 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
Погода в пятницу

Погода в пятницу

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в пятницу

25 октября в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода. Днем в ряде мест Абшерона возможен дождь. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +8+11°, днем +15+19°. Влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

В регионах страны осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в ряде горных местностей. Местами ожидаются ливни. Ветер западный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +5+10°, днем +15+20°. В ночью в горах 0-5°, днем +5+10°.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей