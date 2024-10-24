Погода в пятницу
25 октября в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода. Днем в ряде мест Абшерона возможен дождь. Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +8+11°, днем +15+19°. Влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.
В регионах страны осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в ряде горных местностей. Местами ожидаются ливни. Ветер западный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью +5+10°, днем +15+20°. В ночью в горах 0-5°, днем +5+10°.
Общество
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- 24 октябрь 2024, 22:52
ФК «Карабах» 24 октября в домашнем матче основной стадии Лиги Европы проиграл именитому «Аяксу» из Нидерландов со счетом 0:3.
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- 24 октябрь 2024, 15:17
Гражданин Коморских островов Мохаммад Ахмед и гражданин Азербайджана Парвиз Гулиев были задержаны за охоту на соколов, занесенных в «Красную книгу» Азербайджана.
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- 23 октябрь 2024, 19:01
21-22 октября сильные ливни в Баку не только создали многочисленные проблемы, но и привели к человеческой трагедии. В Сабунчинском районе два человека погибли в затопленном тоннеле. Случаев гибели людей из-за наводнения в новейшей истории Баку не было.
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- 23 октябрь 2024, 16:12
С целью мониторинга дорожного движения, в ночь с 26-го на 27-е октября в Баку будет ограничено движения транспорта с 2:30 до 5:50. Об этом говорится в сообщении Операционной компании COP29.
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