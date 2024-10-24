Погода в пятницу

21-22 октября сильные ливни в Баку не только создали многочисленные проблемы, но и привели к человеческой трагедии. В Сабунчинском районе два человека погибли в затопленном тоннеле. Случаев гибели людей из-за наводнения в новейшей истории Баку не было.