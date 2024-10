Əliyev və Paşinyan BRİKS sammiti zamanı masa arxasında söhbət ediblər (video)

Cümə axşamı Kazanda BRİKS sammiti davam edib. "BRİKS dostları" olan ölkələr plenar iclasda “dəyirmi masa” arxasında əlifba sırası ilə əyləşiblər. Ona görə də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yanaşı oturublar.

Masa arxasında onlar qısa söhbət ediblər. Reqlamentə əsasən, sammitin sonuna qədər yanaşı oturacaqlar.

Videodan da göründüyü kimi, daha sonra onların söhbətinə iki ölkənin xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan da qoşulub.

Çox güman, tərəflər ayrıca görüşün keçirilməsi imkanını müzakirə ediblər.

