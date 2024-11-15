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(8 часов назад)
Алиев поздравил Аббаса по случаю национального праздника Палестины

Алиев поздравил Аббаса по случаю национального праздника Палестины

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса по случаю национального праздника Палестины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил главе Палестины Махмуду Аббасу поздравительное послание по случаю «национального праздника Государства Палестина».

«Азербайджан всегда поддерживал свободу и независимость палестинского народа. Наша страна выступает за мирное разрешение конфликта на основе принципа «двух государств» с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина», - отмечает Алиев.

По его словам, Азербайджан и «впредь будет продолжать оказывать гуманитарную поддержку Палестине посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и на двусторонней основе».

Алиев выразил уверенность в том, что «дружественные отношения между Азербайджаном и Палестиной и сотрудничество, построенные на добрых традициях, будут и дальше успешно развиваться».

Алиев пожелал Аббасу «крепкого здоровья, счастья, успехов в делах», а «братскому палестинскому народу – мира и спокойствия».

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