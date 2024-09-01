Алиевы проголосовали в школе №6
Алиевы проголосовали в школе №6
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на 1-ом избирательном участке 7-о Сабаильского избирательного округа, расположенном в средней школе №6 города Баку, сообщил сайт главы государства.
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