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(5 минут назад)
Алиевы проголосовали в школе №6

Алиевы проголосовали в школе №6

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиевы проголосовали в школе №6

Президент Азербайджанской Республики  Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева  и их дочь  Лейла Алиева проголосовали на 1-ом  избирательном участке 7-о Сабаильского избирательного округа, расположенном в средней школе №6  города Баку,  сообщил сайт главы государства.

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