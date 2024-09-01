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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия – стратегические партнеры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра иностранных дел Сербии Марко Джурича.

Сербия является другом и стратегическим партнером Азербайджана, заявил Алиев в ходе встречи, сообщает сайт главы государства.

По мнению Алиева, дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией очень важны не только с точки зрения двусторонних отношений, но и с точки зрения содействия развитию сотрудничества между Балканским и Кавказским регионами.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием энергетического сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что Сербия уже играет транзитную роль в экспорте энергоресурсов Азербайджана в другие страны Европы, в том числе на Балканы.

Стороны подчеркнули взаимную поддержку Азербайджана и Сербии в рамках международных организаций, особенно их принципиальный подход к вопросам территориальной целостности и суверенитета.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества.

 

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