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Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия – стратегические партнеры
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра иностранных дел Сербии Марко Джурича.
Сербия является другом и стратегическим партнером Азербайджана, заявил Алиев в ходе встречи, сообщает сайт главы государства.
По мнению Алиева, дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией очень важны не только с точки зрения двусторонних отношений, но и с точки зрения содействия развитию сотрудничества между Балканским и Кавказским регионами.
В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием энергетического сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что Сербия уже играет транзитную роль в экспорте энергоресурсов Азербайджана в другие страны Европы, в том числе на Балканы.
Стороны подчеркнули взаимную поддержку Азербайджана и Сербии в рамках международных организаций, особенно их принципиальный подход к вопросам территориальной целостности и суверенитета.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества.
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