Əliyevlər 6 saylı məktəbdə səs veriblər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva 7 saylı Səbail seçki dairəsinin Bakı şəhərindəki 6 nömrəli tam orta məktəbdə yerləşən 1 saylı seçki məntəqəsində səs veriblər, - deyə dövlət başçısının saytı xəbər verir.

