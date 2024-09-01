Адвокат Фариз Намазлы был задержан сотрудниками СГБ

Адвокат Фариз Намазлы был задержан 31 августа около 21.00 сотрудниками Службы государственной безопасности. Его отпустили спустя три часа около полуночи.

Как сообщил Намазлы, его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, однако он не уточнил, конкретно по какому.

Он обратил внимание на то, что был задержан после окончания рабочего дня.

«Я не смогу сообщить по какому делу меня допрашивали. Видимо, уже перешли к новым методам. Надеюсь, что о доставке меня без всяких оснований в СГБ после рабочего дня, уже проинформированы Коллегия адвокатов и генеральная прокуратура. Ибо этот факт равносилен задержанию. При задержании адвоката эти структуры обязательно должны быть проинформированы. С другой стороны, если уже и адвокатов допрашивают в качестве свидетеля, то это препятствует качественному осуществлению их деятельности», - написал Намазлы в facebook.

Адвокат был задержан спустя несколько часов после судебного заседания, в котором он защищал права талышского исследователя Игбала Абилова, обвиняемого в госизмене.

По этому же обвинению, 10 дней неделю назад был арестован молодой исследователь Бахруз Самедов.

На днях Намазлы на своем аккаунте в facebook написал, что теперь в Азербайджане могут без доказательств и улик арестовать по обвинению в госизмене любого человека.

Адвокат Фариз Намазлы известен с участием в защите многих активистов, журналистов, верующих, признанных правозащитниками политзаключенными.