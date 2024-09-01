Адвокат Фариз Намазлы был подвергнут задержанию
Адвокат Фариз Намазлы был задержан сотрудниками СГБ
Адвокат Фариз Намазлы был задержан 31 августа около 21.00 сотрудниками Службы государственной безопасности. Его отпустили спустя три часа около полуночи.
Как сообщил Намазлы, его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, однако он не уточнил, конкретно по какому.
Он обратил внимание на то, что был задержан после окончания рабочего дня.
«Я не смогу сообщить по какому делу меня допрашивали. Видимо, уже перешли к новым методам. Надеюсь, что о доставке меня без всяких оснований в СГБ после рабочего дня, уже проинформированы Коллегия адвокатов и генеральная прокуратура. Ибо этот факт равносилен задержанию. При задержании адвоката эти структуры обязательно должны быть проинформированы. С другой стороны, если уже и адвокатов допрашивают в качестве свидетеля, то это препятствует качественному осуществлению их деятельности», - написал Намазлы в facebook.
Адвокат был задержан спустя несколько часов после судебного заседания, в котором он защищал права талышского исследователя Игбала Абилова, обвиняемого в госизмене.
По этому же обвинению, 10 дней неделю назад был арестован молодой исследователь Бахруз Самедов.
На днях Намазлы на своем аккаунте в facebook написал, что теперь в Азербайджане могут без доказательств и улик арестовать по обвинению в госизмене любого человека.
Адвокат Фариз Намазлы известен с участием в защите многих активистов, журналистов, верующих, признанных правозащитниками политзаключенными.
Политика
-
- 2 сентябрь 2024, 14:15
Центральный избирательный штаб партии «Мусават» обнародовал первичное заключение о результатах внеочередных выборов.
-
- 2 сентябрь 2024, 13:45
В субботу Армения представила Азербайджану ответный вариант мирного договора, на версию Азербайджана от 24 июня. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем
-
- 2 сентябрь 2024, 12:40
Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила, что не признает результаты досрочных парламентских выборов 1 сентября, ибо они «не отражают волю народа, а их объявленные результаты полностью сфальсифицированы».
-
- 2 сентябрь 2024, 12:31
В США 21-летнему Араму Брансону (этническому армянину) предъявлены обвинения в изготовлении бомб и взрыве в студенческом общежитии Чикаго, где он проживал. Ранее Брансон постоянно проживал в Ереване, Армения.
Написать отзыв