Майкл Крид: наблюдательная миссия ОБСЕ даст предварительную оценку парламентским выборам 2 сентября
Майкл Крид: наблюдательная миссия ОБСЕ даст предварительную оценку парламентским выборам 2 сентября
Специальный координатор и глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Крид утром 1 сентября пообщался с журналистами на одном из избирательных участков в центре, однако воздержался от каких-либо оценок досрочных парламентских выборов.
«Мы только начали наблюдения. О выводах говорить пока рано. Мы озвучим ваши наблюдения завтра на пресс-конференции. В настоящее время наши наблюдатели ведут мониторинг в различных районах республики. Поэтому на данный момент невозможно ничего сказать».
Он уклонился от ответа на просьбу прокомментировать предвыборную обстановку в Азербайджане.
«В целом, за последние несколько дней мы приняли участие в очень полезных и информативных брифингах с Центральной избирательной комиссией, гражданским обществом и другими институтами. В результате этих брифингов мы собрали много информации о предвыборной обстановке в стране. Однако свое полное мнение мы озвучим на завтрашней пресс-конференции», - подчеркнул Крид.
-
- Политика
- 1 сентябрь 2024 12:45
-
Политика
-
- 2 сентябрь 2024, 14:15
Центральный избирательный штаб партии «Мусават» обнародовал первичное заключение о результатах внеочередных выборов.
-
- 2 сентябрь 2024, 13:45
В субботу Армения представила Азербайджану ответный вариант мирного договора, на версию Азербайджана от 24 июня. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем
-
- 2 сентябрь 2024, 12:40
Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила, что не признает результаты досрочных парламентских выборов 1 сентября, ибо они «не отражают волю народа, а их объявленные результаты полностью сфальсифицированы».
-
- 2 сентябрь 2024, 12:31
В США 21-летнему Араму Брансону (этническому армянину) предъявлены обвинения в изготовлении бомб и взрыве в студенческом общежитии Чикаго, где он проживал. Ранее Брансон постоянно проживал в Ереване, Армения.
Написать отзыв