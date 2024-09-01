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  • Майкл Крид:  наблюдательная миссия ОБСЕ даст предварительную оценку парламентским выборам 2 сентября
Майкл Крид:  наблюдательная миссия ОБСЕ даст предварительную оценку парламентским выборам 2 сентября

Майкл Крид:  наблюдательная миссия ОБСЕ даст предварительную оценку парламентским выборам 2 сентября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Майкл Крид:  наблюдательная миссия ОБСЕ даст предварительную оценку парламентским выборам 2 сентября

Специальный координатор и глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Крид утром 1 сентября пообщался с журналистами на одном из избирательных участков в центре, однако воздержался от каких-либо оценок досрочных парламентских выборов.

«Мы только начали наблюдения. О выводах говорить пока рано. Мы озвучим ваши наблюдения завтра на пресс-конференции. В настоящее время наши наблюдатели ведут мониторинг  в различных районах республики. Поэтому на данный момент невозможно ничего сказать».

Он уклонился от ответа на просьбу прокомментировать предвыборную обстановку в Азербайджане.

«В целом, за последние несколько дней мы приняли участие в очень полезных и информативных брифингах с Центральной избирательной комиссией, гражданским обществом и другими институтами. В результате этих брифингов мы собрали много информации о предвыборной обстановке в стране. Однако свое полное мнение мы озвучим на завтрашней пресс-конференции», - подчеркнул Крид.

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