Кандидат в депутаты заявила о физическом насилии против нее на избирательном участке

Кандидат в депутаты заявила о физическом насилии против нее на избирательном участке

Кандидат в депутаты по 70-му Нефтчалинскому округу, общественная активистка Вафа Наги заявила о физическом насилии против нее на 40-ом участке в селе Гачагкенд.

По ее словам, она явилась на участок в связи с информацией о большом количестве желающих голосовать на дому посредством переносных урн.

Кандидат сказала, что хотела в связи с этим разобраться и когда общалась со своим наблюдателем, на нее напал представитель другого кандидата – Танзили Рустамханлы.

По словам девушки, представитель Рустамханлы ударил ее по лицу.

Физическому давлению подвергнись также наблюдатель Наги и журналист, находившийся на участке и всех их троих насильно выставили из участка.

Наги обратилась с жалобой на полицию.

Представитель де Рустамханлы Гусейн Гурбанов заявил, что Наги вошла на участок и стала там «шуметь», «ударила председателя участковой комиссии книгой по голове», «стала мешать людям получать бюллетени для голосования».

По утверждению Гурбанова, он призвал Наги к «порядку», в ответ она стала ударят его «телефоном по носу» и он «защищаясь» оттолкнул ее.

Гурбанов сказал, что едет в полицию, чтобы дать показания об инциденте.