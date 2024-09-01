Кандидат в депутаты заявила о физическом насилии против нее на избирательном участке
Кандидат в депутаты заявила о физическом насилии против нее на избирательном участке
Кандидат в депутаты по 70-му Нефтчалинскому округу, общественная активистка Вафа Наги заявила о физическом насилии против нее на 40-ом участке в селе Гачагкенд.
По ее словам, она явилась на участок в связи с информацией о большом количестве желающих голосовать на дому посредством переносных урн.
Кандидат сказала, что хотела в связи с этим разобраться и когда общалась со своим наблюдателем, на нее напал представитель другого кандидата – Танзили Рустамханлы.
По словам девушки, представитель Рустамханлы ударил ее по лицу.
Физическому давлению подвергнись также наблюдатель Наги и журналист, находившийся на участке и всех их троих насильно выставили из участка.
Наги обратилась с жалобой на полицию.
Представитель де Рустамханлы Гусейн Гурбанов заявил, что Наги вошла на участок и стала там «шуметь», «ударила председателя участковой комиссии книгой по голове», «стала мешать людям получать бюллетени для голосования».
По утверждению Гурбанова, он призвал Наги к «порядку», в ответ она стала ударят его «телефоном по носу» и он «защищаясь» оттолкнул ее.
Гурбанов сказал, что едет в полицию, чтобы дать показания об инциденте.
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