«Мусават» сообщает о нарушениях на выборах

«Мусават» сообщает о нарушениях на выборах

Партия «Мусават» сообщила о нарушениях в первые часы внеочередных парламентских выборов.

Как говорится в пресс-релизе, они больше связаны с давлением наблюдателей и так называемыми «каруселями».

В частности, на 12-ом избирательном участке (ИУ) 8-го Бинагадинского первого избирательного округа (ИО) несмотря на отсутствие каких-либо вмешательств в избирательный процесс, наблюдатель от «Мусават» был задержан и доставлен в управление полиции.

На 26-ом ИУ 21-го Насими-Бинагадинского избирательного округа оказывается давление на мусаватиста Джамаледдиа Гейбата, который зафиксировал «карусели».

В 31 Сураханском втором избирательном округе кандидат в депутаты от «Мусават» Арзулла Булуд зафиксировал «карусели» - голосование группы людей на разных участках.