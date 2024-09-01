«Мусават» сообщает о нарушениях на выборах
Партия «Мусават» сообщила о нарушениях в первые часы внеочередных парламентских выборов.
Как говорится в пресс-релизе, они больше связаны с давлением наблюдателей и так называемыми «каруселями».
В частности, на 12-ом избирательном участке (ИУ) 8-го Бинагадинского первого избирательного округа (ИО) несмотря на отсутствие каких-либо вмешательств в избирательный процесс, наблюдатель от «Мусават» был задержан и доставлен в управление полиции.
На 26-ом ИУ 21-го Насими-Бинагадинского избирательного округа оказывается давление на мусаватиста Джамаледдиа Гейбата, который зафиксировал «карусели».
В 31 Сураханском втором избирательном округе кандидат в депутаты от «Мусават» Арзулла Булуд зафиксировал «карусели» - голосование группы людей на разных участках.
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