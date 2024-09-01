  • contact.az Contact
  • Баку
  • Mist31.30 C
  • Понедельник, 2 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 минуты назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Началось голосование на досрочных выборах в парламент Азербайджана

В 8.00 началось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.

Голосование проходит на 6478 избирательных участках на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации земли.

Борьбу за 125 мест в однопалатном парламенте ведут 990 кандидатов.

305 из них были выдвинуты  от 25 политических партий.

Оппозиционная партия Народного фронта бойкотирует выборах.

В течение дня 5 раз, в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00 будут предоставлены официальные данные о явке на выборах.

Голосование завершится в 19.00.  Предварительные итоги будут известны поздно вечером 1 сентября – ночью 2 сентября.

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-09-01

    О каких выборах идет речь ?? у нас выборов нет у нас назначают или продают места в милли меджлис это просто шоу граждан держат за лохов это факт что не уважают граждан нарушают права граждан депупаты это адвокаты граждан но у нас все наооборот депутаты превратились бизнесменов они только о себе и думают и все им не нужны граждане страны и властям тем более...

    Cavab ver

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей