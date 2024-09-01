Началось голосование на досрочных выборах в парламент Азербайджана

В 8.00 началось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана.
Голосование проходит на 6478 избирательных участках на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации земли.
Борьбу за 125 мест в однопалатном парламенте ведут 990 кандидатов.
305 из них были выдвинуты от 25 политических партий.
Оппозиционная партия Народного фронта бойкотирует выборах.
В течение дня 5 раз, в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00 будут предоставлены официальные данные о явке на выборах.
Голосование завершится в 19.00. Предварительные итоги будут известны поздно вечером 1 сентября – ночью 2 сентября.
1 отзыв
Ruslan
2024-09-01
О каких выборах идет речь ?? у нас выборов нет у нас назначают или продают места в милли меджлис это просто шоу граждан держат за лохов это факт что не уважают граждан нарушают права граждан депупаты это адвокаты граждан но у нас все наооборот депутаты превратились бизнесменов они только о себе и думают и все им не нужны граждане страны и властям тем более...