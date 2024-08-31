Правозащитники мобилизуют усилия  для защиты прав человека

Онлайн-встреча активистов гражданского общества, посвященная ситуации с правами человека в Азербайджане, созванная по инициативе Комитета солидарности во имя справедливости, подчеркнула серьезную обеспокоенность в связи с задержанием журналистов, политических активистов и противников войны. Встреча, состоявшаяся 30 августа, совпала с Международным днем ​​памяти пропавших без вести и подчеркнула текущие проблемы, с которыми сталкиваются как азербайджанское, так и армянское общества в результате карабахских конфликтов.

Участники начали с того, что отметили мрачное значение этого дня, напомнив, что 4604 азербайджанца и 947 армян пропали без вести во время первой Карабахской войны, а еще 300 человек с обеих сторон пропали без вести после конфликта 2020 года. Группа выразила надежду на скорейшее заключение мирного договора, который позволит обоим обществам жить в безопасности и способствовать развитию.

Дискуссия быстро перешла к внутренней ситуации с правами человека, и активисты выразили глубокую обеспокоенность тем, что они описали как произвольное задержание журналистов, политических активистов и критиков правительства. Эти действия, утверждали они, наносят значительный ущерб международной репутации Азербайджана в критический момент его дипломатических усилий по урегулированию давнего конфликта с Арменией.

Адвокаты, представляющие задержанных, представили доклады в ходе встречи, в которых указали на многочисленные процессуальные нарушения в ходе предварительного расследования. Они подчеркнули необходимость общественной бдительности, чтобы эти дела оставались в центре внимания.

На встрече также выступили ветераны азербайджанского правозащитного движения, которые отметили тревожное ухудшение общего положения с правами человека в стране. Они предупредили, что эти проблемы осложняют усилия по защите интересов Азербайджана на международных площадках.

В ответ на обсуждения участники решили организовать ряд совместных инициатив, направленных на доведение проблем гражданского общества Азербайджана до государственных органов и широкой общественности. Они надеются, что эти усилия помогут решить текущие проблемы в области прав человека и внесут вклад в более широкую цель обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.