Владимир Зеленский и Владимир Путин в Париже в 2019 году
Украинская блогосфера разожгла призыв бойкотировать Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента России Владимира Путина в Баку, за которым последовало соглашение между SOCAR и «Газпромом» о сотрудничестве в газовом бизнесе. Эта реакция отражает сложную сеть эмоций и политических расчетов в Украине, стране, глубоко изуродованной продолжающейся агрессией России. Украинские власти хранят молчание по этому вопросу, и в обществе, похоже, царит общее чувство безразличия, хотя преобладающие настроения далеки от прямолинейности.
Недовольство украинцев: реакция на войну и потери
Недовольство, выражаемое украинцами, особенно в блогосфере, вызвано глубокими потерями и лишениями, причиненными вторжением России. Украина понесла огромные человеческие и материальные потери, оставив страну в состоянии истощения и, в некоторых отношениях, безнадежности. Этот эмоциональный фон делает любое предполагаемое сотрудничество с Россией крайне чувствительным и потенциально подстрекательским.
Хотя важно понимать эти мотивы, также важно отметить, что SOCAR и Азербайджан сыграли свою роль в предоставлении политической и гуманитарной поддержки Украине. Однако здесь основное внимание уделяется не этим вкладам, а более широкому контексту действий Азербайджана и украинской реакции.
Долгий путь Азербайджана к восстановлению территориальной целостности
История попыток Азербайджана восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года дает полезную линзу, через которую можно понять его нынешние дипломатические и экономические стратегии. После распада Советского Союза Азербайджан был непоколебим в своей цели вернуть оккупированные Арменией территории, составляющие 20% его земель. В отличие от сегодняшней Украины, Азербайджан не требовал, чтобы другие страны признали Армению оккупантом, за исключением таких международных органов, как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ и Совет Европы. Примечательно, что ни одно государство на постсоветском пространстве не признало оккупацию территории Азербайджана, и государства-члены Совета Безопасности ООН не требовали безоговорочного вывода оккупационных сил.
Такой сдержанный подход часто приводил к разочарованию в Азербайджане, однако страна оставалась приверженной дипломатическим переговорам и международному взаимодействию, одновременно готовясь к возможности военного решения.
Мучительная реальность дипломатии
Азербайджанская блогосфера, которая вступила в дебаты с украинскими критиками SOCAR, часто вспоминает рукопожатия между украинскими лидерами и армянскими президентами, ответственными за оккупацию и зверства, совершенные против азербайджанцев. Однако факт остается фактом: президенты Гейдар и Ильхам Алиевы также встречались и регулярно вели переговоры с армянскими президентами Кочаряном и Саргсяном, обвиняемыми в Ходжалинском геноциде. Эти встречи, отмеченные напряженностью и глубоким чувством несправедливости, требовали от азербайджанской стороны огромного мужества и стратегического терпения.
Эти переговоры были обусловлены желанием избежать дальнейшего конфликта и человеческих потерь. Об этом свидетельствует готовность Азербайджана инвестировать нефтяные доходы в экономику Армении и армянонаселенную часть Карабаха, о чем свидетельствует инициатива на 5 миллиардов долларов, обсуждавшаяся президентом Беларуси Александром Лукашенко, который выступил посредником между лидерами Азербайджана и Армении. Война 2020 года, которая в конечном итоге привела к восстановлению территориальной целостности Азербайджана, рассматривалась как последнее средство после десятилетий безуспешной дипломатии.
Параллели между Украиной и Азербайджаном
Нынешнее затруднительное положение Украины с Россией имеет сходство с прошлыми проблемами Азербайджана с Арменией. Несмотря на оккупацию Крыма и частей Донецкой области, президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский продолжали вести переговоры с Путиным, что очень похоже на опыт Азербайджана в переговорах с Арменией.
Однако, в отличие от Азербайджана, Украина не разорвала все связи со своим оккупантом. Она продолжала разрешать транзит российской нефти и газа через свою территорию и вела переговоры об экспорте зерна даже в условиях продолжающегося конфликта. Готовность Зеленского вести переговоры с Путиным, выраженная в его интервью BBC в июле 2024 года, отражает прагматичный подход, аналогичный подходу Алиевых. Зеленский заявил, что в случае возобновления мирных переговоров он будет готов вести переговоры с любым, кто находится у власти в России, включая Путина, если это будет означать прекращение войны. Его слова подчеркивают трудный выбор, с которым сталкиваются лидеры в таких конфликтах, где конечная цель прекращения войны часто требует взаимодействия с теми, кто несет за нее ответственность.
И так,
призывы бойкотировать SOCAR в украинской блогосфере можно рассматривать как эмоциональную реакцию, коренящуюся в глубоких ранах, нанесенных войной России. Однако понимание дипломатической истории Азербайджана и его давнего стремления к территориальной целостности дает ценный контекст. Так же, как Украина сегодня должна ориентироваться в сложных реалиях войны и дипломатии, Азербайджан сталкивался с похожими проблемами в своем прошлом. Параллели между двумя странами подчеркивают трудный выбор, который лидеры должны сделать в стремлении к миру, даже если этот выбор подразумевает взаимодействие с противниками, ответственными за большие страдания.
*Двойная лояльность — этико-политический термин, означающий одновременную лояльность к двум отдельным, зачастую противоположным интересам, следствием которой является конфликт интересов.
2 отзыв
Арзу Абдуллаева
2024-08-31
Согласна. Жаль только, что общественное мнение далеко от понимания реальных причин и настроилось против азербайджанского SOCARa, который много помогал во время войны Украине.
Şahmar
2024-08-31
Socarla qazpromun müqaviləsi rus qazinin satilmasinda vaditəçiliyi nəzərdə tutur.bu vasitə ilə moskva ris qazinin satişini artira bilər. Bu kontrakt bizim uçun həyati əhəmiyyət kəsb etmir.bu kontrakt daha çox ruslarin mənafeyinə xidmət edir.ukrsynalilari qiciqlandiran da budur.yəni ehtiyaciniz olmadigi halda niyə bu kontrakta qol qoydunuz.onlarin çox çətin məqaminda.