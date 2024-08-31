Украинская блогосфера разожгла призыв бойкотировать Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента России Владимира Путина в Баку, за которым последовало соглашение между SOCAR и «Газпромом» о сотрудничестве в газовом бизнесе. Эта реакция отражает сложную сеть эмоций и политических расчетов в Украине, стране, глубоко изуродованной продолжающейся агрессией России. Украинские власти хранят молчание по этому вопросу, и в обществе, похоже, царит общее чувство безразличия, хотя преобладающие настроения далеки от прямолинейности.

Недовольство украинцев: реакция на войну и потери

Недовольство, выражаемое украинцами, особенно в блогосфере, вызвано глубокими потерями и лишениями, причиненными вторжением России. Украина понесла огромные человеческие и материальные потери, оставив страну в состоянии истощения и, в некоторых отношениях, безнадежности. Этот эмоциональный фон делает любое предполагаемое сотрудничество с Россией крайне чувствительным и потенциально подстрекательским.

Хотя важно понимать эти мотивы, также важно отметить, что SOCAR и Азербайджан сыграли свою роль в предоставлении политической и гуманитарной поддержки Украине. Однако здесь основное внимание уделяется не этим вкладам, а более широкому контексту действий Азербайджана и украинской реакции.

Долгий путь Азербайджана к восстановлению территориальной целостности

История попыток Азербайджана восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года дает полезную линзу, через которую можно понять его нынешние дипломатические и экономические стратегии. После распада Советского Союза Азербайджан был непоколебим в своей цели вернуть оккупированные Арменией территории, составляющие 20% его земель. В отличие от сегодняшней Украины, Азербайджан не требовал, чтобы другие страны признали Армению оккупантом, за исключением таких международных органов, как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ и Совет Европы. Примечательно, что ни одно государство на постсоветском пространстве не признало оккупацию территории Азербайджана, и государства-члены Совета Безопасности ООН не требовали безоговорочного вывода оккупационных сил.

Такой сдержанный подход часто приводил к разочарованию в Азербайджане, однако страна оставалась приверженной дипломатическим переговорам и международному взаимодействию, одновременно готовясь к возможности военного решения.

Мучительная реальность дипломатии

Азербайджанская блогосфера, которая вступила в дебаты с украинскими критиками SOCAR, часто вспоминает рукопожатия между украинскими лидерами и армянскими президентами, ответственными за оккупацию и зверства, совершенные против азербайджанцев. Однако факт остается фактом: президенты Гейдар и Ильхам Алиевы также встречались и регулярно вели переговоры с армянскими президентами Кочаряном и Саргсяном, обвиняемыми в Ходжалинском геноциде. Эти встречи, отмеченные напряженностью и глубоким чувством несправедливости, требовали от азербайджанской стороны огромного мужества и стратегического терпения.

Эти переговоры были обусловлены желанием избежать дальнейшего конфликта и человеческих потерь. Об этом свидетельствует готовность Азербайджана инвестировать нефтяные доходы в экономику Армении и армянонаселенную часть Карабаха, о чем свидетельствует инициатива на 5 миллиардов долларов, обсуждавшаяся президентом Беларуси Александром Лукашенко, который выступил посредником между лидерами Азербайджана и Армении. Война 2020 года, которая в конечном итоге привела к восстановлению территориальной целостности Азербайджана, рассматривалась как последнее средство после десятилетий безуспешной дипломатии.

Параллели между Украиной и Азербайджаном

Нынешнее затруднительное положение Украины с Россией имеет сходство с прошлыми проблемами Азербайджана с Арменией. Несмотря на оккупацию Крыма и частей Донецкой области, президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский продолжали вести переговоры с Путиным, что очень похоже на опыт Азербайджана в переговорах с Арменией.

Однако, в отличие от Азербайджана, Украина не разорвала все связи со своим оккупантом. Она продолжала разрешать транзит российской нефти и газа через свою территорию и вела переговоры об экспорте зерна даже в условиях продолжающегося конфликта. Готовность Зеленского вести переговоры с Путиным, выраженная в его интервью BBC в июле 2024 года, отражает прагматичный подход, аналогичный подходу Алиевых. Зеленский заявил, что в случае возобновления мирных переговоров он будет готов вести переговоры с любым, кто находится у власти в России, включая Путина, если это будет означать прекращение войны. Его слова подчеркивают трудный выбор, с которым сталкиваются лидеры в таких конфликтах, где конечная цель прекращения войны часто требует взаимодействия с теми, кто несет за нее ответственность.

И так,

призывы бойкотировать SOCAR в украинской блогосфере можно рассматривать как эмоциональную реакцию, коренящуюся в глубоких ранах, нанесенных войной России. Однако понимание дипломатической истории Азербайджана и его давнего стремления к территориальной целостности дает ценный контекст. Так же, как Украина сегодня должна ориентироваться в сложных реалиях войны и дипломатии, Азербайджан сталкивался с похожими проблемами в своем прошлом. Параллели между двумя странами подчеркивают трудный выбор, который лидеры должны сделать в стремлении к миру, даже если этот выбор подразумевает взаимодействие с противниками, ответственными за большие страдания.

*Двойная лояльность — этико-политический термин, означающий одновременную лояльность к двум отдельным, зачастую противоположным интересам, следствием которой является конфликт интересов.