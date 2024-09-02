Американец учил армян готовить бомбы и использовать против азербайджанских дипломатов
Американец учил армян готовить бомбы и использовать против азербайджанских дипломатов
В США 21-летнему Араму Брансону (этническому армянину) предъявлены обвинения в изготовлении бомб и взрыве в студенческом общежитии Чикаго, где он проживал. Ранее Брансон постоянно проживал в Ереване, Армения.
Согласно обвинительным документам, деятельность Брансона по изготовлению бомб была связана с его желанием использовать их против азербайджанцев, угрожающих армянам в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении телеканала ABC, со ссылкой на Минюст США.
Брансон привлек внимание правоохранительных органов Чикаго в январе 2023 года после того, как он устроил взрыв в своей комнате в общежитии Чикагского университета. Правоохранительные органы обнаружили, что Брансон конструировал устройство с черным порохом и случайно его взорвал. В то время он сказал, что хотел пошутить.
Последующее расследование показало, что Брансон пытался участвовать в терроризме в поддержку армян. Брансон снимал видео, где обучал других, как делать взрывные устройства и подкладывать их к дверям и столам. Его поиски в интернете также показали, что он планировал теракты против иностранных дипломатических учреждений в Соединенных Штатах.
В августе 2023 года, когда Брансон уезжал из Бостона в Армению, в его сумках сработала сигнализация на взрывчатое вещество. Во время обыска в его доме в Ньютоне был найден подробный рецепт изготовления этого взрывчатого вещества.
Каждое из обвинений предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, трех лет условного освобождения и штрафа в размере до 250 000 долларов США.
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Политика
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1 отзыв
Elvis
2024-09-02
Странно что этот чернокожий, на армян не похожий решил стать дашнаком. Лучше бы занялся борьбой против дискриминации чернокожего населения.