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(8 часов назад)
Инвестиционная компания” CPM-Invest " за первое полугодие понесла убытки в размере 23 тысяч манатов

Инвестиционная компания” CPM-Invest " за первое полугодие понесла убытки в размере 23 тысяч манатов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Инвестиционная компания” CPM-Invest " за первое полугодие понесла убытки в размере 23 тысяч манатов

Инвестиционная компания  ”CPM-Invest " обнародовала финансовые показатели по итогам первого полугодия 2024 года.

За январь-июнь финансовая структура понесла убыток в размере 23 тыс. манатов (аналогичный период прошлого года оно завершило с прибылью в 419 тыс. манатов).

На начало июля этого года активы   ”CPM-Invest " составили в 4,3 раза больше, чем в начале июля прошлого года – 26,6 млн манатов. Обязательства инвестиционной компании составили 25 миллионов манатов (в 5,95 раза больше), балансовый капитал-1,6 миллиона манатов (на 18,9% меньше), в том числе уставный капитал-0,8 миллиона манатов (в 2 раза больше).

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