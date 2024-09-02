Нацсовет призвал международное сообщество не признавать результаты парламентских выборов в Азербайджане
Нацсовет призвал международное сообщество не признавать результаты парламентских выборов в Азербайджане
Национальный совет демократических сил (НСДС) обратился к международному сообществу с призывом не признавать итоги состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.
Само назначение парламентских выборов на 1 сентября было антиконституционо, ибо, в статье 98.1 Конституции четко сказано в каких случаях можно проводить внеочередные выборы. Однако, ни одного из предусмотренных в Конституции условий для досрочных выборов не было.
«COP-29 или любое другое международное мероприятие не может быть основанием для назначения досрочных парламентских выборов, равно как и президент не может превышать свои полномочия и назначать выборы в любое время», - сказано в заявлении.
С другой стороны, в выборы проводились в отсутствие условий для честной политической конкуренции.
С учетом этого, НСДС в начале избирательной кампании потребовал демократизации избирательной среды и создания конкурентных возможностей. «Однако правительство Ильхама Алиева проигнорировало эти требования, придерживаясь традиции продления своей власти за счет фальсификации выборов. Поэтому, Национальный совет был принял решение о бойкоте заведомо фальсифицированных выборов», - отмечено в заявлении НСДС.
Также не было предпринято никаких шагов по изменению избирательного законодательства, адаптированного к интересам правящего режима.
«Ни одно из предложений, выдвигаемых Венецианской комиссией по совершенствованию выборной демократии на протяжении многих лет, не было принято".
Власти не позволили делегации ПАСЕ наблюдать за выборами и запретили въезд в Азербайджан 76 депутатам ассамблеи.
Национальный совет усомнился в объективности результатов экзит-полл, проводимый «Oracle Advisory Group». Неизвестно кем была приглашена и профинансирована эта организация. НСДС считает, что результаты экзит-полл «Oracle Advisory Group», сотрудничавшей с властями, были фейковыми и подогнаны под данные ЦИК.
Выборы проходили на фоне арестов и содержания в заключении журналистов Abzas Mediф, Toplum TV, Kanal 13, имеющих профессиональный опыт освещения выборов.
Большинство избирателей не участвовало в выборах, а те, кто пришел голосовать, были вовлечены с использованием административного ресурса.
"Национальный совет считает, что сфальсифицированные результаты выборов не отражают волю азербайджанского народа, и призывает народ активно бороться за их отмену и проведение новых демократических выборов», - сказано в заявлении.
Национальный совет обращается к международному сообществу с призывом уважать право выбора и доступа к общечеловеческим демократическим ценностям азербайджанского народа, не признавать фальшивые результаты выборов, а также осудить процесс фальсификаций.
«Любое лояльное, неоднозначное отношение к махинациям авторитарного режима в Азербайджане препятствует демократизации нашей страны, процессу интеграции с Западом. Поэтому, НСДС призывает международное сообщество быть более принципиальным и объективным в отношении фальшивых результатов выборов 1 сентября.
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