Amerikalı ermənilərə bomba hazırlamağı və azərbaycanlı diplomatlara qarşı istifadə etməyi öyrədirmiş

ABŞ-da 21 yaşlı Aram Branson (etnik erməni) Çikaqoda yaşadığı tələbə yataqxanasında bomba düzəltməkdə və partlayış törətməkdə ittiham olunur. Branson əvvəllər Yerevanda yaşayıb.

İttiham sənədlərinə əsasən, Bransonun bomba hazırlamaq üzrə fəaliyyəti onun bu bombalardan Dağlıq Qarabağda erməniləri təhdid edən azərbaycanlılara qarşı istifadə etmək istəyilə bağlıdır. Bu barədə ABC telekanalı ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə istinadən bildirib.

Brunson 2023-cü ilin yanvarında Çikaqo Universitetinin yataqxanasında öz otağında partlayış törətdikdən sonra hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini çəkib. Hüquq-mühafizə orqanları müəyyən ediblər ki, Branson qurğunu qara barıtla düzəldib və təsadüfən onu partlatıb. O vaxt bildirib ki, zarafat etmək istəyib.

Sonrakı araşdırma göstərib ki, Branson ermənilərə dəstək olaraq terrorizmdə iştiraka cəhd edib. O çəkdiyi videoda başqa adamlara partlayıcı qurğular hazırlamağı, onları qapı və masalara qoymağı öyrədir. Onun İnternetdəki axtarışları da göstərib ki, ABŞ-da xarici diplomatik qurumlara qarşı terror aktları planlaşdırıb.

2023-cü ilin avqustunda Branson Bostondan Ermənistana gedərkən onun çantalarında partlayıcı maddənin olması səbəbindən həyəcan siqnalı işə düşüb. Nyutondakı evində axtarış zamanı bu partlayıcı maddənin hazırlanması üçün ətraflı resept tapılıb.

İttihamların hər biri beş ilə qədər həbs cəzası, üç il şərti azadolma və 250 000 ABŞ dollarına qədər cərimə nəzərdə tutur.

