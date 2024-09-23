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(9 часов назад)
Amnesty International начала кампанию в защиту Бахруза Самедова и Игбала Абилова.

Amnesty International начала кампанию в защиту Бахруза Самедова и Игбала Абилова.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Amnesty International начала кампанию в защиту Бахруза Самедова и Игбала Абилова.

Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию защиты арестованных в Азербайджане исследователей - Бахруза Самедова и Игбала Абилова.

На сайте организации опубликован образец обращения к руководству  Азербайджана с требованием освобождения исследователей.

«Ученые Игбал Абилов и Бахруз Самедов были арестованы по сфабрикованным обвинениям, включая «государственную измену» в отместку за их научные труды и активизм. Оба остаются под стражей, и им не разрешаются посещения или общение с семьями. Если их признают виновными, им грозят длительные сроки тюремного заключения до 20 лет», - говорится в петиции.

В обращении указывается на отсутствие официальной публичной информации об основаниях для обвинений против Самедова и Абилова. Их судебные разбирательства закрыты, и адвокатам не разрешается делиться информацией об их делах, но защитники сообщают, что они отрицают обвинения.

В петиции указывается, что Самедов  является антивоенным активистом, а Абилов был активным защитником прав национальных меньшинств, включая талышей Азербайджана. «Их аресты следуют образцу злоупотребления системой уголовного правосудия со стороны правительства Азербайджана, чтобы заставить замолчать своих критиков», - далее говорится в обращении.

В петиции содержится призыв «немедленно принять меры для прекращения всех политически мотивированных преследований, освободить Бахруза Самедова, Игбала Абилова и всех других лиц, произвольно задержанных или заключенных в тюрьмы за их инакомыслие или критические взгляды, включая ученых, политических и гражданских активистов, журналистов и правозащитников».

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