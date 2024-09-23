Amnesty International начала кампанию в защиту Бахруза Самедова и Игбала Абилова.
Amnesty International начала кампанию в защиту Бахруза Самедова и Игбала Абилова.
Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию защиты арестованных в Азербайджане исследователей - Бахруза Самедова и Игбала Абилова.
На сайте организации опубликован образец обращения к руководству Азербайджана с требованием освобождения исследователей.
«Ученые Игбал Абилов и Бахруз Самедов были арестованы по сфабрикованным обвинениям, включая «государственную измену» в отместку за их научные труды и активизм. Оба остаются под стражей, и им не разрешаются посещения или общение с семьями. Если их признают виновными, им грозят длительные сроки тюремного заключения до 20 лет», - говорится в петиции.
В обращении указывается на отсутствие официальной публичной информации об основаниях для обвинений против Самедова и Абилова. Их судебные разбирательства закрыты, и адвокатам не разрешается делиться информацией об их делах, но защитники сообщают, что они отрицают обвинения.
В петиции указывается, что Самедов является антивоенным активистом, а Абилов был активным защитником прав национальных меньшинств, включая талышей Азербайджана. «Их аресты следуют образцу злоупотребления системой уголовного правосудия со стороны правительства Азербайджана, чтобы заставить замолчать своих критиков», - далее говорится в обращении.
В петиции содержится призыв «немедленно принять меры для прекращения всех политически мотивированных преследований, освободить Бахруза Самедова, Игбала Абилова и всех других лиц, произвольно задержанных или заключенных в тюрьмы за их инакомыслие или критические взгляды, включая ученых, политических и гражданских активистов, журналистов и правозащитников».
Политика
-
- 23 сентябрь 2024, 17:39
Арестованный в Грузии руководитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов третьи сутки продолжает голодовку в СИЗО. Он протестует против необоснованного уголовного преследования и требует своего освобождения,
-
- 23 сентябрь 2024, 17:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял вице-премьера правительства Узбекистана Джамшида Ходжаева.
-
- 23 сентябрь 2024, 15:49
Наращивание военной мощи является приоритетной задачей Азербайджана, заявил сегодня президент Ильхам Алиев выступая на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва.
-
- 23 сентябрь 2024, 15:20
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должностей ряд высокопоставленных чиновников в связи с переходом их на работу в Милли Меджлис.
Написать отзыв