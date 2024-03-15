Апелляционный суд не освободил журналистов Toplum TV и членов Института демократических инициатив
Апелляционный суд не освободил журналистов Toplum TV и членов Института демократических инициатив
15 марта Апелляционный суд рассмотрел жалобы на арест журналистов интернет-издания Toplum TV и Платформы «III Республика». Все жалобы были оставлены без удовлетворения.
В частности, под арестом оставлены член Платформы «III Республика» - Руслан Иззетли, сотрудники Института демократических инициатив Али Зейнал и Илькин Амрахов, а также журналист Toplum TV – Мушфиг Джаббар.
Еще один сотрудник Toplum TV Фарид Исмайлов оставлен под надзором полиции.
14 марта Бакинский апелляционный суд не удовлетворил также жалобу на арест члена Института демократических инициатив Рамиля Бабаева, сообщила Turan адвокат Айша Абдель Гадир.
По ее словам, молодой человек не признает себя виновным.
Она подчеркнула, что Бабаев окончил Университет туризма и менеджмента с самым высоким баллом и является докторантом Академии наук Азербайджана.
Суд также не освободил учредителя Toplum TV Алескера Мамедли. Все указанные лица были задержаны 6-8 марта по обвинению в контрабанде.
Политика
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- 15 март 2024, 20:53
17-19 марта 2024 года Генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса.
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- 15 март 2024, 17:46
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- 15 март 2024, 17:32
16 мартя премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан. Об этом заявил журналистам. «В эту субботу состоится визит в Азербайджан, а через неделю в Армению», — сказал Кобахидзе.
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Армения и Азербайджан близки к согласию о признании границы, существовавшей между двумя странами на момент распада СССР в 1991 году, как основы для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 15 марта, выступая в парламенте страны.
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