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(5 часов назад)
О погоде в субботу

О погоде в субботу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в субботу

16 марта в Баку и на Абшероне ожидаются осадки. Ночью осадки усилятся и будут сопровождаться грозой. Утром осадки прекратятся, подует северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +4+7°, днем будет + 8+13°.

По районам страны также местами пройдут осадки, местами интенсивные. Возможны грозы и град. Ветер западный.

Температура воздуха в низменности ночью +3+8°, днем +11+16°. В горах ночью -2+3°, днем + 5+10°.

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