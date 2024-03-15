О погоде в субботу
16 марта в Баку и на Абшероне ожидаются осадки. Ночью осадки усилятся и будут сопровождаться грозой. Утром осадки прекратятся, подует северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит +4+7°, днем будет + 8+13°.
По районам страны также местами пройдут осадки, местами интенсивные. Возможны грозы и град. Ветер западный.
Температура воздуха в низменности ночью +3+8°, днем +11+16°. В горах ночью -2+3°, днем + 5+10°.
Общество
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- 15 март 2024, 13:22
В рамках мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью и незаконной миграцией задержан гражданин Пакистана Уллах Наим Хан Навваб. Как говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в ведомство поступила информация о том, что он и другие лица, занимаются похищениями людей на территории Азербайджана.
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- 15 март 2024, 12:57
Первый тренинг в рамках проекта прошел в женской колонии Azercell и Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» провели тренинг в женском исправительном учреждении №4 Министерства юстиции Азербайджанской Республики. В тренинге, который проходил при поддержке Пенитенциарной службы, приняли участие около 100 женщин. В ходе обучения специалисты Академии Azercell затронули темы таких навыков, как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект. Основная цель тренинга заключалась в содействии реинтеграции женщин в общество после освобождения, их возвращении к работе и расширении карьерных возможностей.
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- 14 март 2024, 13:30
В пятницу, 15 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ближе к ночи в некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, есть вероятность туман, подует юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +5 +7°, днем +8 +13°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
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- 13 март 2024, 17:23
Недавние события, связанные с задержанием и последующим арестом сотрудников СМИ в Азербайджане, вызвали бурные дебаты, вызвав обеспокоенность по поводу свободы прессы и подавления правительством инакомыслящих.
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