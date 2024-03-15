Совет Европы призвал власти Азербайджана реабилитировать группу активистов
Совет Европы призвал власти Азербайджана реабилитировать группу активистов
Комитет министров Совета Европы на заседании 12-14 марта в рамках надзора за исполнением вердиктов Европейского суда по правам человека, принял ряд решений, в том числе касающихся Азербайджана.
Как сообщила пресс-служба Совета Европы, одно из них касается дела «Группа Мамедли против Азербайджана». Речь идет о неисполнении в полной мере решений ЕСПЧ по жалобам представителей гражданского общества: Интигама Алиева, Хадиджи Исмаил, Анара Мамедли, Гияса Ибрагимова, Байрама Мамедова (ныне покойного), Арифа и Лейлы Юнус.
В решении ЕСПЧ напоминается, что заявители подвергались преследованиям за критику властей и в их отношении была нарушена статья 18 Европейской конвенции – политическая мотивированность преследований.
Комитет министров подтвердил требование снять с заявителей судимость и устраненить все последствия уголовных обвинений, полностью восстановить их гражданские права.
Комитет вновь призвал власти принять все меры, чтобы обеспечить безотлагательную отмену обвинительных приговоров в отношении заявителей.
Председателю Комитета Министров поручено направить письмо властям Азербайджана и призвать их найти быстрые решения для полного и эффективного выполнения решений ЕСПЧ по указанным делам.
Комитет министров вернется к обсуждению этого вопроса в июне 2024 г.
Аналогичное решение Комитет министров принял и по делу «Группа Гафгаза Мамедова против Азербайджана», которое касается решений ЕСПЧ по жалобам группы активистов на административные аресты.
Комитет министров повторили свой призыв к властям принять меры для обеспечения законности административных арестов, задержаний и справедливости административных разбирательств.
Еще одно решение касается дела «Макучян и Минасян против Азербайджана», которое связано с убийством в Венгрии армянского офицера военносужащим из Азербайджана. Правительство призвало выполнить решения Евросуда.
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