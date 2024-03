Apellyasiya Məhkəməsi Toplum TV-nin jurnalistlərini və Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun üzvlərini azad etməyib

Martın 15-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Toplum TV və Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun əməkdaşları barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı verilmiş apellyasiya şikayətlərinə baxılıb. Şikayətlərin heç biri təmin edilməyib.

Xüsusən, "III Respublika" Platformasının üzvü Ruslan İzzətli, Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun əməkdaşları Əli Zeynal və İlkin Əmrahov, habelə Toplum TV-nin jurnalisti Müşfiq Cabbar həbsdə saxlanılıb.

Toplum TV-nin daha bir əməkdaşı - Fərid İsmayılov polis nəzarəti altında saxlanılıb.

Martın 14-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun üzvü Ramil Babayevin həbsindən verilmiş şikayəti də təmin etməyib, bu barədə Turan-a vəkil Ayşə Abdel Qadir bildirib.

Onun sözlərinə görə, gənc özünü təqsirli bilmir.

O qeyd edib ki, Babayev Turizm və Menecment Universitetini ən yüksək balla bitirib və hazırda Azərbaycan Elmlər Akademiyasının doktorantıdır.

Bu gün məhkəmə Toplum TV-nin təsisçisi Ələsgər Məmmədlini də azad etməyib. Adı çəkilən bütün şəxslər 6-8 mart tarixlərində qaçaqmalçılıq ittihamı ilə saxlanılıblar.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video