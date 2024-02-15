Апелляционный суд оставил в силе приговор высланному из ФРГ активисту

В Бакинском апелляционном суде 15 февраля состоялось рассмотрение жалобы на приговор арестованному после высылки из ФРГ активисту Самиру Ашурову.

Ранее, 18 декабря 2023 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным по ст. 126.2. (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия, или предмета, используемого в качестве оружия) УК и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы.

Защита обжаловала приговор и просила оправдать Ашурова. Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу, оставив в силе приговор. Теперь защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд.

В своем последнем слове Ашуров заявил, что не совершал, инкриминируемых ему преступлений.

* Ашуров участвовал в анти-правительственных акциях и в 2018 г. после двух административных арестов, эмигрировал в Германию. Там он также участвовал в акциях с целью привлечь внимание к проблеме прав человека в Азербайджане.

29 марта 2022 года он был депортирован в Азербайджан, а спустя 20 дней задержан полицией в Баку. Его обвинили в нанесении ножевого ранения некоему Эльшану Набиеву. Правозащитники признали Ашурова «политзаключенным», считая, что истинная причина преследования – участие в акциях протеста против нарушений прав человека.