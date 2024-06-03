Арестованного Акифа Гурбанова лишили встреч и телефонных разговоров (обновлено)

Председателю правления «Платформы III Республики» Акифу Гурбанову, находящемуся в заключении в СИЗО, лишили 1 июня втречи с родными и не позволили звонить домой. Соратники считают, что причина нарушения прав Гурбанова – его речь в Апеллционном суде, где он раскритиковал власти Азербайджана.

1 июня в Бакинском СИЗО-1 членам семьи Гурбанова не позволили встретиться с ним, говорится в сообщении «Платформы III Республики». Принесенные ему вещи был тщательно проверены. Гурбанову не позволили передать книги.

В тот же день Гурбанову не позволили звонить домой, говорится в сообщил тот же источник.

Напомним, что Гурбанов подверг критике власти Азербайджана и методы силовых структур, сравнив их со «сталинским НКВД». Его речь была опубликована в СМИ.

Соратники выразили беспокойство за судьбу Гурбанова, которого в последние дни полностью изолировали от внешнего мира.

*Акиф Гурбанов был задержан 6 марта 2024 года в рамках дела Toplum TV. 8 марта Хатаинский районный суд арестовал его на 4 месяца.

Также были задержаны учредитель сайта Toplum TV Алескер Мамедли, член «Платформы III Республики» Руслан Иззатли, редактор "Toplum TV" Мушфик Джаббар, сотрудники Института демократических инициатив Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Али Зейнал.

Все задержанные были обвинены в контрабанде валюты, при этом провластные СМИ сообщили о якобы «незаконном» получении указанными лицами грантов из-за рубежа.

Международные организации, в том числе Госдепартамент США, призвали власти Азербайджана освободить несправедливо арестованных.

В свою очередь в Пенитенциарной службе агентству Turan заявили, что изложенное не соответствует действительности.

"Ограничений на телефонные звонки и свидания у задержанного Акифа Гурбанова нет, ему созданы условия для встреч с членами семьи, телефонные звонки, получение передач из дома в количестве, предусмотренных законодательством", - сообщили в Пенитенциарной службе.