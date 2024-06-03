SOCAR отрицает прямую продажу нефти в Израиль

«Радикальные группы совершили несколько провокаций в отношении главного офиса компании SOCAR в Стамбуле 12 марта, 29 мая, 31 мая и 2 июня, а также в Бурсе 24 мая, что представляло угрозу жизни сотрудников компании». Об этом говорится в сообщении SOCAR в связи с последнием нападением группы религиозных радикалов на офис SOCAR в Стамбуле.

«Обвинения относительно продажи SOCAR сырой нефти Израилю не соответствуют действительности и направлены на дезинформацию общественного мнения.

В рамках наших отношений с торговыми компаниями, мы не можем контролировать и вмешиватьсяв то, в какие страны транспортируется сырая нефть, поставляемая им SOCAR», - говорится в пресс-релизе.

SOCAR является крупнейшим иностранным инвестором Турции с объемом инвестиций в 18,3 млрд долларов, численность сотрудников которого составляет 5600 человек.