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(3 часа назад)
SOCAR отрицает прямую продажу нефти в Израиль

SOCAR отрицает прямую продажу нефти в Израиль

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

SOCAR отрицает прямую продажу нефти в Израиль

«Радикальные группы совершили несколько провокаций в отношении главного офиса компании SOCAR в Стамбуле 12 марта, 29 мая, 31 мая и 2 июня, а также в Бурсе 24 мая, что представляло угрозу  жизни сотрудников компании». Об этом говорится в сообщении SOCAR в связи с последнием нападением группы религиозных радикалов на офис SOCAR в  Стамбуле.

«Обвинения относительно продажи SOCAR  сырой нефти Израилю не соответствуют действительности и направлены на дезинформацию общественного мнения.

В рамках наших отношений с торговыми компаниями,  мы не можем контролировать и вмешиватьсяв то, в какие страны транспортируется сырая нефть, поставляемая им SOCAR», - говорится в пресс-релизе.

SOCAR является крупнейшим иностранным инвестором Турции с объемом инвестиций в 18,3 млрд долларов, численность сотрудников которого составляет 5600 человек.

 

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