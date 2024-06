SOCAR İsrailə birbaşa neft satışı həyata keçirildiyini inkar edir

"İstanbuldakı mərkəz binamızda 12 mart, 29 may, 31 may və 2 iyun tarixlərində, Bursadakı Bursaqaz ofis binasında isə 24 may tarixində həyata keçirilən və getdikcə şiddətlənən təxribatların davam etməsi əməkdaşlarımızın həyatı üçün təhlükə yaratmaqdadır". Bu barədə SOCAR-ın dini radikallar qrupunun şirkətin İstanbuldakı ofisinə sonuncu hücumu ilə bağlı məlumatında deyilir.

"Hazırda SOCAR tərəfindən İsrailə xam neftin satışının həyata keçirilməsi ilə bağlı ittihamlar həqiqəti əks etdirmir və qəsdən ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi daşıyır.

Bazarda fəaliyyət göstərən ticarət şirkətləri ilə davam edən mümkün satış əlaqələrimiz çərçivəsində, ticarət şirkətlərinin SOCAR-dan tədarük etdiyi xam neftin hansı ölkələrə daşındığına və hansı məqsədlə istifadə edildiyinə tərəfimizdən nəzarət və müdaxilə edilməsi mümkün deyildir", deyə press-relizdə bildirilir.

SOCAR 18.3 milyard USD məbləğindəki sərmayə ilə Türkiyənin ən böyük xarici investorudur, şirkətin əməkdaşlarının sayı 5600 nəfər təşkil edir.