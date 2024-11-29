Арестованные журналистки Abzas Media о нарушениях прав женщин заключенных

Арестованные журналистки Abzas Media не прекращают расследования и в тюремном заключении. Они уже предавали огласке факты физического давления, оказываемого на заключенных, в Бакинском СИЗО-1. На этот раз они привлекли внимание к тяжелым условиям содержания заключенных, невыдачу положенных им за счет государства продуктов питания, одежды, постельных принадлежностей, гигиенических средств.

Так, главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы и ее коллеги Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова направили общественности письмо, которое опубликовано на сайте этого издания.

https://abzas.info/az/2024/11/geyim-mlf-dsmal-gigiyenb0aabe85-d/?fbclid=IwY2xjawG2TKtleHRuA2FlbQIxMAABHbDk1XbDmakCtd1WrRFXVfJJllPTPVrdc1Ywe_x6N4sBL8-iDz8bd0FqFQ_aem_CvvCtwalb9YBAf3Q2eT7TQ

«Когда надзирательница открывает дверь камеры и заводит новую заключенную, арестантки начинают суетиться вокруг нее. Одна дает ей туалетное мыло, другая – полотенце. Еще одна делится запасной простыней. Еще кто-то спрашивает, есть ли у новой заключенной смена одежды? Если выясняется, что вещей нет, сокамерницы обеспечивают ее одеждой», - говорится в послании.

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана n 22 от 18 февраля 2023 г. «О питательных и материально-бытовых нормах задержанных или арестованных лиц», потребности заключенных должны обеспечиваться государством.

В Бакинском СИЗО-1 содержатся 170 женщин. Они размещены в 27 камерах на 2-ом этаже 2-го корпуса. На самом деле, на этом этаже 30 камер. Одна из них незаконно превращена в карцер, еще одна неиспользуется, и еще одну камеру надзиратели используют как кухню.

Три камеры остаются неиспользованными, в то время как в женской части СИЗО мест для заключенных не хватает.

25 женщин из-за нехватки коек спят на полу или на одной койке спят двое.

Порой из-за такой скученности женщины получают травмы. Недавно со второго яруса койки упала одна из двух спящих женщин и вывихнула руки.

Помимо отдельной койки, заключенному полагается: одеяла (летнее и зимнее), матрас (хлопковый), подушка, 2 наволочки, 2 полотенца.

Однако женщинам выдают только 1 – тонкое одеяло. Матрасы не из хлопка, а из некачественной шерсти. Они настолько низкого качества и имеют резкий запах, из-за чего некоторые заключенные отказываются от них.

Согласно приложению №4 вышеуказанного постановления Кабмина, в рацион арестантов должны входить: рыба, мясо, растительное масло, овощи, мука, лавровый лист, томатная паста. Однако всего этого нет и в помине. От «баланды», которую дают заключенным, 19 из 27 камер отказываются.

Арестанткам не выдают и положенной им одежды. В приложении №5 постановления Кабмина сказано, что если у заключенного нет приемлемой одежды, то ему полагаются: теплая и тонкая головные платки, теплая куртка, 2 юбки, 2 кофты, 2 платья, 2 нижние рубашки, 3 панталон, 3 бюстгальтера, 4 колготок, 6 пар носков, 12 гигиенических пакетов (в течение 1 месяца), 2 пары обуви по сезону, 1 пара башмаков, 1 пара перчаток.

«Мы были свидетелями того, что надзирательницы просят заключенных дать одежду новой заключенной, так-как в СИЗО одежду не выдают», - пишут журналистки.

В том же постановлении Кабмина указаны нормативы выдачи гигиенических принадлежностей. Так, в течение месяца заключенному полагаются: хозяйственное мыло массой 250 г, туалетное мыло – 100 г, стиральный порошок – 150 г, лезвия для бритвы – 3 штуки, туалетная бумага – 1 рулон, зубная паста – 1 шт. (на 2 месяца), зубная щетка (1 на 3 месяца).

«По нашим наблюдениям в течение года, только два раза в каждую камеру 1-2 заключенным выдавали зубную пасту, стиральный порошок, хозяйственное мыло, туалетное мыло. Лезвия, туалетную бумагу вообще не выдавали никому», - пишут журналистки.

В обращении журналисток также указано, что Бакинский СИЗО-1 10 августа 2024 г. заключил контракт с ООО «Abşeron Tekstil» на закупку товаров стоимостью 49 тыс 383 манатов (около 30 тыс долларов).

Этим контрактом до декабря СИЗО должно было быть обеспечено хлопковыми матрасами, хлопковыми одеялами, подушками, наволочками, простынями, полотенцами ( по1000 шт.).

«Почему же все это не выдают арестованным женщинам? Из разговоров с сотрудниками СИЗО выяснилось, что на складах ничего нет. Непонятно, Пенитенциарная служба не отправляет эти товары и продукты в СИЗО, или отправленное «исчезает» в СИЗО», - говорится в заключения обращения арестованных журналисток.