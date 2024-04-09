Армения не подпишет мирное соглашение с Азербайджаном если не договорится по границе – Ален Симонян

Армения не подпишет мирное соглашение с Азербайджаном если не договорится по границе – Ален Симонян

Спикер парламента Армении Ален Симонян не исключил, что никакого документа с Азербайджаном подписано не будет, если стороны не придут к согласию, в том числе по вопросу делимитации границы. Выступая 9 апреля в парламенте,он сказал, что с Азербайджаном продолжаются переговоры, контакты рабочих групп. Но это не значит, что на них обсуждается уступка Арменией собственных территорий.

"Может быть, в какой-то момент мы вообще откажемся подписать что-либо, если не придем к согласию", – сказал Симонян.

По словам председателя НС, тот факт, что обсуждаемые села в Тавуше и Арарате принадлежат Азербайджану, не отрицали и предыдущие власти, которые сегодня сидят в парламенте в качестве оппозиции.

Как отметил Симонян, в 2009 году, в соответствии с законом об административно-территориального деления, село Тигранашен (Кярки) было включено в административную территорию села Паруйр Севак, а Аскипара и Бархударлы – в состав Воскепара и Азатамута. Но в законе специально было оговорено, что это решение действует до тех пор, пока не будут урегулированы армяно-азербайджанские отношения, напомнил Симонян.