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(5 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыване – Минобороны

9 апреля с 16:00 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении опровергло это сообщение военного ведомства Азербайджана о перестрелке.

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