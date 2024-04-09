Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыване – Минобороны
9 апреля с 16:00 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Минобороны Армении опровергло это сообщение военного ведомства Азербайджана о перестрелке.
Политика
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- 9 апрель 2024, 17:34
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Армения передала Азербайджану очередной пакет предложений по заключению мирного соглашения. Об этом сообщила 8 апреля пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
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