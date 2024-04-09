Изменят ли что-нибудь изменения в законах о муниципалитетах?
5 апреля в Азербайджане произошли значительные изменения в законодательстве, поскольку Милли Меджлис, парламент страны, принял поправки к законам, регулирующим деятельность муниципалитетов. Поправки, принятые в третьем чтении, предусматривают сокращение числа муниципалитетов с особым акцентом на слияние небольших муниципалитетов. Согласно изменениям, консолидации будут подлежать муниципалитеты с населением менее 3000 жителей или менее 1000 домохозяйств.
Этот шаг свидетельствует о потенциальной реструктуризации местного управления, что вызывает вопросы о его последствиях для демократии на низовом уровне и административной эффективности. В настоящее время в стране действуют 1606 муниципалитетов, и предлагаемые изменения направлены на упорядочение структур управления и оптимизацию распределения ресурсов. Ожидается, что после вступления в силу этих поправок более 700 муниципалитетов продолжат функционировать.
Председатель общественного объединения "Закон и развитие" Хафиз Гасанов в программе «Сложный вопрос» рассказал о возможных последствиях слияния муниципалитетов. Он предположил, что это решение может быть продиктовано желанием централизовать местное самоуправление, сославшись на проблемы, связанные с управлением большим количеством различных муниципалитетов.
Вопреки оптимистичным прогнозам, Гасанов выразил скептицизм относительно влияния слияния на муниципальное финансирование. Он утверждал, что вместо увеличения финансовой поддержки объединение может привести к сокращению субсидий, что отражает более широкую тенденцию к ограничению ресурсов, выделяемых муниципалитетам. Эта точка зрения подчеркивает более широкие системные проблемы, связанные с распределением ресурсов и фискальной децентрализацией в системе государственного управления Азербайджана.
Более того, Гасанов утверждал, что слияние не может стать катализатором значимых преобразований в муниципалитетах. Он предостерег от рассмотрения объединения как панацеи для повышения эффективности управления или усиления местного самоуправления. Вместо этого он подчеркнул необходимость всеобъемлющей реформы для решения системных проблем и расширения прав и возможностей муниципалитетов как подлинно самоуправляющихся образований.
Оценка эксперта подчеркивает сложность реформы государственного управления в Азербайджане и необходимость комплексного подхода к устранению структурных недостатков. Поскольку страна сталкивается с меняющимися социально-экономическими вызовами и стремится модернизировать свои структуры управления, судьба муниципалитетов остается важнейшим компонентом более широкой программы реформ.
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