  • contact.az Contact
  • Баку
  • Mist110 C
  • Среда, 10 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 минуты назад)
Журналист Исмаил Тагиев допрошен по «делу Abzas Media»
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналист Исмаил Тагиев допрошен по «делу Abzas Media»

Активист движения NIDA, журналист-фрилансер Исмаил Тагиев 9 апреля был допрошен в качестве свидетеля в главном управлении полиции города Баку.

Тагиев провел в управлении полиции около трех часов и вышел из этого ведомства около 21.30.

Тагиев сообщил журналистам, что его допрашивали по «делу Abzas Media».

Он отметил, что вопросы были общего характера. О подробностях Тагиев не сообщил в связи с подпиской о не разглашении тайны следствия.

По словам журналиста, с ним обращались корректно, какого-либо психологического или физического давления не было.

С ноябре 2023 г. арестованы шесть журналистов и медиаработников, связанных с  Abzas Media.

Им предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты».  Они отвергают обвинения и связывают уголовное дело с журналистскими расследованиями фактов коррупции. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей