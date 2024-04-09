Журналист Исмаил Тагиев допрошен по «делу Abzas Media»
Активист движения NIDA, журналист-фрилансер Исмаил Тагиев 9 апреля был допрошен в качестве свидетеля в главном управлении полиции города Баку.
Тагиев провел в управлении полиции около трех часов и вышел из этого ведомства около 21.30.
Тагиев сообщил журналистам, что его допрашивали по «делу Abzas Media».
Он отметил, что вопросы были общего характера. О подробностях Тагиев не сообщил в связи с подпиской о не разглашении тайны следствия.
По словам журналиста, с ним обращались корректно, какого-либо психологического или физического давления не было.
С ноябре 2023 г. арестованы шесть журналистов и медиаработников, связанных с Abzas Media.
Им предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты». Они отвергают обвинения и связывают уголовное дело с журналистскими расследованиями фактов коррупции. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.
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