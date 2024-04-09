Журналист Исмаил Тагиев допрошен по «делу Abzas Media»

Активист движения NIDA, журналист-фрилансер Исмаил Тагиев 9 апреля был допрошен в качестве свидетеля в главном управлении полиции города Баку.

Тагиев провел в управлении полиции около трех часов и вышел из этого ведомства около 21.30.

Тагиев сообщил журналистам, что его допрашивали по «делу Abzas Media».

Он отметил, что вопросы были общего характера. О подробностях Тагиев не сообщил в связи с подпиской о не разглашении тайны следствия.

По словам журналиста, с ним обращались корректно, какого-либо психологического или физического давления не было.

С ноябре 2023 г. арестованы шесть журналистов и медиаработников, связанных с Abzas Media.

Им предъявлены обвинения в «контрабанде иностранной валюты». Они отвергают обвинения и связывают уголовное дело с журналистскими расследованиями фактов коррупции. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.