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(4 минуты назад)
Пашинян обсудил с Шольцем переговоры с Азербайджаном

Пашинян обсудил с Шольцем переговоры с Азербайджаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пашинян обсудил с Шольцем переговоры с Азербайджаном

9 апреля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили армянские СМИ.

Одной из ключевых тем разговора было состояние переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Пашинян заявил, что Ереван готов принимать решения «на основе принципов, заложенных на встречах в Праге, Брюсселе и Гранаде» и считает не допустимым «искажение этих принципов».

Также стороны рассмотрели вопросы отношений Армении с ЕС, и Еревана с Берлином.

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