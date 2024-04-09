Пашинян обсудил с Шольцем переговоры с Азербайджаном
Пашинян обсудил с Шольцем переговоры с Азербайджаном
9 апреля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили армянские СМИ.
Одной из ключевых тем разговора было состояние переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Пашинян заявил, что Ереван готов принимать решения «на основе принципов, заложенных на встречах в Праге, Брюсселе и Гранаде» и считает не допустимым «искажение этих принципов».
Также стороны рассмотрели вопросы отношений Армении с ЕС, и Еревана с Берлином.
Политика
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- 9 апрель 2024, 19:42
9 апреля с 16:00 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.
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Спикер парламента Армении Ален Симонян не исключил, что никакого документа с Азербайджаном подписано не будет, если стороны не придут к согласию, в том числе по вопросу делимитации границы. Выступая 9 апреля в парламенте,он сказал, что с Азербайджаном продолжаются переговоры, контакты рабочих групп. Но это не значит, что на них обсуждается уступка Арменией собственных территорий.
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- 9 апрель 2024, 16:53
Состояние здоровья, содержащегося в Бакинском СИЗО-1 учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, продолжает ухудшаться. Об этом сообщил его брат Насими Мамедли после встречи с ним накануне.
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Армения передала Азербайджану очередной пакет предложений по заключению мирного соглашения. Об этом сообщила 8 апреля пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
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