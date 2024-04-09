Пашинян обсудил с Шольцем переговоры с Азербайджаном

Пашинян обсудил с Шольцем переговоры с Азербайджаном

9 апреля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили армянские СМИ.

Одной из ключевых тем разговора было состояние переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Пашинян заявил, что Ереван готов принимать решения «на основе принципов, заложенных на встречах в Праге, Брюсселе и Гранаде» и считает не допустимым «искажение этих принципов».

Также стороны рассмотрели вопросы отношений Армении с ЕС, и Еревана с Берлином.