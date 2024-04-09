Состояние Алескера Мамедли продолжает ухудшаться

Состояние здоровья, содержащегося в Бакинском СИЗО-1 учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, продолжает ухудшаться. Об этом сообщил его брат Насими Мамедли после, состоявшейся с ним накануне, встречи.

Алескер был очень вял, его беспокоят сильные головные боли.

«Он не может спать, из-за опухолм в горле, в лежачем положении ему трудно дышать. Размер узла в щитовидной железе достиг 23 мм. Артериальное давление держится на уровне 90/170», - рассказал Насими Мамедли агентству Turan.

Анализы крови, взятые неделю назад, выявили новые проблемы: уровень амилазы составил 330 (норма 220); холестерина 250 (норма 200).

Кроме того, обнаружились проблемы и поджелудочной железы. Врачи назначили новое лечение и ему передадут новые лекарства.

«Если не будет срочного медицинского вмешательства, то это может стоить ему жизни», - сказал Н.Мамедли.

По его словам, адвокат написал обращение в главное медуправление Минюста с просьбой о переводе Алескера в лечебное учреждение Минюста, однако ответа пока нет.

* 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им были предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.

Алескер Мамедли также был обвинен в конртрабанде валюты. При обыске в его квартире, якобы, нашли 7300 евро.