Ереван передал Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению и обсуждает вопрос делимитации границ

Армения передала Азербайджану очередной пакет предложений по заключению мирного соглашения. Об этом сообщила 8 апреля пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

"Армения ответила на последние предложения азербайджанской стороны относительно проекта мирного соглашения. Речь идет уже о восьмой редакции предложений", - сказала она.

Как ранее заявляли власти Армении, два основных пункта мирного соглашения между Ереваном и Баку остаются нерешенными. Это взаимное признание территориальной целостности по Алма-Атинской декларации 1991 года и делимитация на ее основе границ, а также открытие коммуникаций под юрисдикцией страны, по территории которой они проходят.

9 апреля в парламенте Армении начались закрытие обсуждения о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. К обсуждениям не были допущены 10 депутатов от оппозиции. Также перед заседанием у всех участников обсуждений забрали мобильные телефоны.