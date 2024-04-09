Ереван передал Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению и обсуждает вопрос делимитации границ
Ереван передал Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению и обсуждает вопрос делимитации границ
Армения передала Азербайджану очередной пакет предложений по заключению мирного соглашения. Об этом сообщила 8 апреля пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
"Армения ответила на последние предложения азербайджанской стороны относительно проекта мирного соглашения. Речь идет уже о восьмой редакции предложений", - сказала она.
Как ранее заявляли власти Армении, два основных пункта мирного соглашения между Ереваном и Баку остаются нерешенными. Это взаимное признание территориальной целостности по Алма-Атинской декларации 1991 года и делимитация на ее основе границ, а также открытие коммуникаций под юрисдикцией страны, по территории которой они проходят.
9 апреля в парламенте Армении начались закрытие обсуждения о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. К обсуждениям не были допущены 10 депутатов от оппозиции. Также перед заседанием у всех участников обсуждений забрали мобильные телефоны.
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