Армяне должны принять все условия Азербайджана – И.Алиев
Армяне должны принять все условия Азербайджана – И.Алиев
Армения должна принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на церемонии закладки мемориала жертв Ходжалинской трагедии в городе Ходжалы.
«Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они были неправы и ошибаются до сих пор. Армения, которая ищет нового хозяина и укрывается в тех или иных объятиях, должна знать, что единственный путь - это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану", - сказал Алиев.
«Сегодня мы здесь в Ходжалы, наше присутствие означает полное восстановление исторической справедливости. Сегодня души жертв Ходжалы нашли покой», - сказал Алиев, обращаясь к жителям Ходжалы.
По его словам, в скором времени будут восстановлены села Малыбейли, Кяркиджахан, Туршсу. Население начнет туда возвращаться.
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