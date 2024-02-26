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(6 часов назад)
Армяне должны принять все условия Азербайджана – И.Алиев

Армяне должны принять все условия Азербайджана – И.Алиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армяне должны принять все условия Азербайджана – И.Алиев

Армения должна принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на церемонии закладки мемориала жертв Ходжалинской трагедии в городе Ходжалы.

«Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они были неправы и ошибаются до сих пор. Армения, которая ищет нового хозяина и укрывается в тех или иных объятиях, должна знать, что единственный путь - это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану", - сказал Алиев.

«Сегодня мы здесь в Ходжалы, наше присутствие означает полное восстановление исторической справедливости. Сегодня души жертв Ходжалы нашли покой», - сказал Алиев, обращаясь к жителям Ходжалы.

По его словам, в скором времени будут восстановлены села Малыбейли, Кяркиджахан, Туршсу. Население начнет туда возвращаться.

Широкомасштабные работы ведутся в Агдаме, куда начнется массовое переселение с будущего года.

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