  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy-20 C
  • Вторник, 27 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Берлине

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Берлине

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МИД Азербайджана подтверждает встречу в Берлине (обновлено)

Вечером в понедельник пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила сообщение армянской стороны о предстоящей 28-29 февраля встрече глав МИД двух стран в Берлине.

* * *

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Берлине

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоится 28-29 февраля в Берлине. Такая договоренность была достигнута на встрече лидеров Азербайджана, Германии и Армении в Мюнхене  в середине февраля.  Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

МИД Азербайджана пока не подтвердил эту дату, однако глава МИД Джейхун Байрамов сказал сегодня журналистам, что встреча может состояться в ближайшее время.

Написать отзыв

Политика

Sərhəddə gərginlik. Sülh danışıqları, yoxsa yenidən qarşıdurma? – Cəsur Məmmədov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей