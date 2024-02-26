МИД Азербайджана подтверждает встречу в Берлине (обновлено)

Вечером в понедельник пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила сообщение армянской стороны о предстоящей 28-29 февраля встрече глав МИД двух стран в Берлине.

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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Берлине

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоится 28-29 февраля в Берлине. Такая договоренность была достигнута на встрече лидеров Азербайджана, Германии и Армении в Мюнхене в середине февраля. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

МИД Азербайджана пока не подтвердил эту дату, однако глава МИД Джейхун Байрамов сказал сегодня журналистам, что встреча может состояться в ближайшее время.