Поскольку напряженность вдоль границы между Азербайджаном и Арменией продолжает накаляться, недавние события вновь вызвали обеспокоенность по поводу стабильности в регионе Южного Кавказа. Сообщения об обмене огнестрельным оружием между подразделениями Вооруженных сил Армении и позициями азербайджанской армии подчеркивают хрупкий характер ситуации с безопасностью в этом районе.

Последние инциденты, произошедшие 24 февраля в Кельбаджарском районе и Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики, вызвали вопросы относительно мотивов, стоящих за подобными провокациями, особенно в преддверии ожидаемых дипломатических контактов между двумя странами.

На этом фоне программа "Сложный вопрос" обратилась к Джасуру Мамедову, главе Хазарского института военных исследований, за разъяснениями, проливающими свет на основную динамику, формирующую текущий сценарий. Анализ Мамедова предполагает совпадение геополитических интересов и динамики региональной мощи в качестве ключевых факторов эскалации напряженности.

Центральное место в оценке Мамедова занимает меняющийся геополитический ландшафт на Южном Кавказе, характеризующийся сменой альянсов Армении и стремлением к более тесной интеграции с западными военными структурами. Отход правительства Армении от своего традиционного союза с Россией, воплощенный заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна о замораживании участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не остался незамеченным в Москве.

Более того, Мамедов подчеркивает спорный вопрос о Зангезурском коридоре, который превратился в средоточие конкурирующих интересов региональных держав. Стремление Азербайджана к территориальному контролю и реализация проекта Зангезурского коридора в сочетании со стратегическими императивами Турции усилили напряженность вдоль границы.

Мамедов утверждает, что недавняя волна провокаций может послужить прелюдией к потенциальным военным операциям в регионе, обусловленным совпадением интересов России, Азербайджана и Турции. Возможность установления Азербайджаном контроля над определенными территориями, особенно в Зангезурском регионе, представляется весьма вероятной, хотя и в условиях значительных геополитических сложностей и ограничений.

Перспектива российского вмешательства, пусть и косвенного, подчеркивает сложное взаимодействие региональной динамики и политики великих держав. Хотя Россия может стремиться ограничить интеграцию Армении с Западом, возможность прямого вмешательства по-прежнему зависит от множества факторов, включая продолжающийся конфликт на Украине и более широкие геополитические соображения.

В свете этих событий хрупкий баланс сил на Южном Кавказе висит на волоске, а потенциальная дальнейшая эскалация создает серьезные последствия для региональной стабильности и безопасности. По мере продолжения дипломатических усилий призрак военной конфронтации подчеркивает настоятельную необходимость диалога, деэскалации и согласованных дипломатических инициатив, направленных на предотвращение потенциально катастрофической эскалации напряженности.